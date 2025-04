«Swinging, όχι trafficking»: Αυτή θα είναι η γραμμή άμυνας του Diddy στο δικαστήριο

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης του, οι δικηγόροι του Σον «Diddy» Κόμπς έδωσαν μια πρώτη εικόνα της υπερασπιστικής στρατηγικής που θα ακολουθήσουν, υποστηρίζοντας ότι ο γνωστός ράπερ και επιχειρηματίας είχε έναν «swinger τρόπο ζωής» και ότι δεν διέπραξε ποινικά αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, οι συνήγοροι του Κόμπς ισχυρίστηκαν ότι για τον πελάτη τους ήταν «κοινό» και «αποδεκτό» να έχει πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, συμπεριλαμβανομένων και εργαζομένων του σεξ.

Η επιλογή των ενόρκων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 5 Μαΐου, με το κύριο μέρος της δίκης να ακολουθεί. Ο Κόμπς κατηγορείται για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της σωματεμπορίας και του βιασμού. Παράλληλα, αντιμετωπίζει δεκάδες αγωγές που τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση και πρόκληση σωματικής βλάβης, μεταξύ άλλων. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

«Υπάρχει ένας τρόπος ζωής —πείτε τον swingers ή όπως αλλιώς θέλετε— που ο κ. Κόμπς θεωρούσε αποδεκτό επειδή είναι διαδεδομένος», δήλωσε ο δικηγόρος του, Μαρκ Ανιφίλο, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο 55χρονος κατηγορούμενος παρακολουθούσε σοβαρός τις εξελίξεις, επικοινωνώντας με σημειώματα με την υπερασπιστική του ομάδα. Σε μια σύντομη στιγμή χαλάρωσης, χαμογέλασε σε έναν από τους γιους του, που βρισκόταν στην αίθουσα.

Ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν αποφάσισε ότι η υπεράσπιση μπορεί να επικαλεστεί τον «τρόπο ζωής» του Κόμπς, αλλά δεν θα επιτραπεί η αναφορά σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ανάλογες σεξουαλικές σχέσεις με σεξεργάτες.

Ο δικαστής έκρινε επίσης ότι μπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο το επίμαχο βίντεο του 2016, στο οποίο ο Κόμπς φαίνεται να επιτίθεται βίαια στην τότε σύντροφό του, την τραγουδίστρια Κάσι Βεντούρα, σε ξενοδοχείο. Οι δικηγόροι του κατηγορούμενου δεν αρνούνται ότι απεικονίζεται στο βίντεο, αλλά ισχυρίζονται ότι το υλικό έχει υποστεί επεξεργασία. Ζήτησαν να μην γίνει δεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε.

