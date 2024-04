Στους Γιούλια και Αλεξέι Ναβάλνι το βραβείο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Γερμανία

Η επικρίτρια του Κρεμλίνου Γιούλια Ναβάλναγια και ο πρόσφατα θανών σύζυγός της Αλεξέι Ναβάλνι έλαβαν το φετινό βραβείο Ελευθερίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη Γερμανία, που απονέμεται κάθε χρόνο στη σύνοδο σορυφής του Λούντβιχ Έρχαρντ.

Η Γιούλια Ναβάλναγια και ο σύζυγός της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ρωσική φυλακή της Αρκτικής στις 16 Φεβρουαρίου, τιμήθηκαν «για τη γενναία και μη βίαιη μάχη τους κατά της βίαιης δικτατορίας στη Ρωσία», σύμφωνα με ανακοίνωση της κριτικής επιτροπής. «Είναι τα πρόσωπα μιας καλύτερης, νέας, ελεύθερης και δημοκρατικής Ρωσίας. Είναι οι αντιστασιακοί ήρωες της εποχής μας που είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για έναν καλύτερο κόσμο» ανέφερε η ανακοίνωση.

Μιλώντας στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Βαυαρία, η Ναβάλναγια επανέλαβε την πεποίθησή της ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, σκότωσε τον σύζυγό της Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή. Είπε ότι η οργάνωση του Ναβάλνι θα συνεχίσει να βρίσκει νέους τρόπους για να παρακάμπτει τη λογοκρισία στη Ρωσία και «να ενημερώνει τους Ρώσους για την αλήθεια».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Time που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες νωρίτερα, η Ναβάλναγια δήλωσε ότι είχε προσλάβει σωματοφύλακα μετά την επίθεση με σφυρί σε έναν υψηλόβαθμο σύμμαχο του εκλιπόντος συζύγου της. Ένας δράστης που κρατούσε σφυρί επιτέθηκε στον Λέοντιν Βόλκοφ, έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους της Λιθουανίας τον Μάρτιο, σπάζοντας του το χέρι και χτυπώντας το πόδι του με μια σειρά χτυπημάτων.

