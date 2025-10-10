ΔΙΕΘΝΗ
Νόμπελ Ειρήνης: Πόσα χρήματα θα πάρει ως έπαθλο η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, αναγνωριζόμενη ως «μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχος της ειρήνης»

φωτ.: EPA
Η διεθνής κοινότητα στρέφει τα βλέμματά της στη Βενεζουέλα, καθώς η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, γνωστή πολιτικός και ακτιβίστρια για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι η φετινή βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

Η ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Γιόργκεν Φρίντνες, ο οποίος περιέγραψε τη Ματσάδο ως «μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης». Η επιλογή της θεωρείται μήνυμα ελπίδας για τους πολίτες της Βενεζουέλας, αλλά και για όλους όσοι αγωνίζονται ειρηνικά απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα.

Η φετινή απονομή προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς το Νόμπελ Ειρήνης παραδοσιακά τιμά ανθρώπους και οργανισμούς που προάγουν την ειρήνη, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για το 2025, υποβλήθηκαν συνολικά 338 υποψηφιότητες, εκ των οποίων 244 αφορούσαν άτομα και 94 οργανισμούς — αριθμός που δείχνει τη δυναμική των κινημάτων ειρήνης σε μια εποχή γεμάτη γεωπολιτικές εντάσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει αναδειχθεί ως μία από τις σημαντικότερες φωνές της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, επιμένοντας στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής μέσα από δημοκρατικά και ειρηνικά μέσα. Με σπουδές στη μηχανική και εμπειρία στη δημόσια ζωή, η ίδια έχει αφιερώσει δεκαετίες στον αγώνα για διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών.

Παρά τους διωγμούς, τις απειλές και τις δικαστικές παρεμβάσεις που έχει υποστεί, η Ματσάδο συνέχισε να υπερασπίζεται το δικαίωμα του λαού της σε ελεύθερες εκλογές και δικαιοσύνη. Η βράβευσή της θεωρείται και αναγνώριση του αγώνα των Βενεζουελάνων για αξιοπρέπεια και ελευθερία, μέσα σε ένα δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το Νόμπελ Ειρήνης συνοδεύεται από χρυσό μετάλλιο, δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, δηλαδή περίπου 1,17 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή 957.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, όπως επιβεβαίωσε το Ίδρυμα Νόμπελ, καθορίζεται με βάση τις αποδόσεις των επενδύσεών του και προσαρμόζεται κάθε χρόνο ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση.

Η βράβευση της Ματσάδο έρχεται σε μια περίοδο που η παγκόσμια σκηνή δοκιμάζεται από πολέμους, προσφυγικές κρίσεις και πολιτικές αναταραχές. Η επιλογή της θεωρείται συμβολική και βαθιά πολιτική, καθώς υπογραμμίζει τη σημασία της μη βίαιης αντίστασης, της προάσπισης της δημοκρατίας και της δύναμης της ατομικής φωνής απέναντι στην καταπίεση.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η βράβευση της Ματσάδο θα ενισχύσει τη θέση της στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, δίνοντάς της επιπλέον διεθνή στήριξη ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων. Παράλληλα, το μήνυμα της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ υπενθυμίζει ότι η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται χωρίς θάρρος, ούτε χωρίς εκείνους που επιμένουν να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και με προσωπικό κόστος.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, με την ιστορική αυτή διάκριση, προστίθεται στη μακρά λίστα ηγετών και ακτιβιστών που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία του αγώνα για ειρήνη και ελευθερία.

