Η στιγμή που η Μαρία Κορίνα Ματσάδο μαθαίνει ότι κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης

«Ω, Θεέ μου, δεν το αξίζω» αναφώνησε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μια αυθόρμητη στιγμή συγκίνησης κατέγραψε η κάμερα, όταν η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πληροφορήθηκε τηλεφωνικά ότι της απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

Δέκα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση στο Όσλο, ο διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, επικοινώνησε μαζί της, αιφνιδιάζοντάς την εντελώς, καθώς στη Βενεζουέλα ήταν ακόμα νύχτα.

«Σε λίγα λεπτά θα ανακοινωθεί πως παίρνεις το Νόμπελ Ειρήνης», της είπε συγκινημένος. Η Ματσάδο, εμφανώς ταραγμένη, επανέλαβε πέντε φορές τη φράση: «Ω, Θεέ μου!», προτού προσθέσει: «Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω αν το αξίζω… Είναι αναγνώριση για έναν ολόκληρο λαό που παλεύει. Είμαι μόνο ένα άτομο μέσα σε αυτό το κίνημα».

Ο Χάρπβικεν απάντησε ότι «σίγουρα το αξίζει» και της εξήγησε πως το βραβείο απονέμεται για την αδιάκοπη δράση της υπέρ της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας.

«Συγγνώμη που σε ξύπνησα, αλλά έπρεπε να σε καλέσω», της είπε χαμογελώντας. Εκείνη, ευγνώμων, ανταπάντησε: «Είναι τιμή μου. Είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση για τη χώρα μας που αγωνίζεται. Θα χρειαστώ χρόνο για να το συνειδητοποιήσω».

Η συγκλονιστική τηλεφωνική στιγμή δημοσιεύθηκε από το Νορβηγικό Ινστιτούτο για το Νόμπελ, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

