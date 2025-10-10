ΔΙΕΘΝΗ
Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ» δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ», δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο/Φωτογραφία: EPA
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης.

Η Βενεζουελανή πολιτικός και ακτιβίστρια, μέσω σχετικής ανάρτησής της στο X, κάνει λόγο για «τεράστια αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων», η οποία θα τους ωθήσει «να ολοκληρώσουν το έργο τους: να κατακτήσουν την Ελευθερία!».

Η 56χρονη πολιτικός βραβεύτηκε, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «για τον ακούραστο αγώνα της υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τις προσπάθειές της να πετύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για να πετύχουμε την Ελευθερία και τη δημοκρατία.», συνεχίζει στην ανάρτησή της, η Ματσάδο.

Νόμπελ Ειρήνης: Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1967 στο Καράκας και είναι η πρωτότοκη κόρη της ψυχολόγου Κορίνα Παρίσκα και του επιχειρηματία Ενρίκε Ματσάδο Ζουλοάγκα.

Πέρα από πολιτικός της Βενεζουέλας, είναι και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατέχει πτυχίο βιομηχανικής μηχανικής από το Καθολικό Πανεπιστήμιο Ανδρέας Μπέγιο και μεταπτυχιακό δίπλωμα χρηματοοικονομικών από το Ινστιτούτο Ανώτερων Διοικητικών Σπουδών (IESA) στο Καράκας.

Η πολιτική της πορεία ξεκίνησε το 2002, όταν συνίδρυσε την οργάνωση Súmate, η οποία είναι αφιερωμένη στην παρακολούθηση των εκλογών και την προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Αργότερα έγινε εθνική συντονίστρια του Vente Venezuela, ενός φιλελεύθερου πολιτικού κόμματος που ίδρυσε το 2013.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Ματσάδο υπήρξε έντονη επικρίτρια των καθεστώτων του Ούγκο Τσάβες και του Νικολάς Μαδούρο, υπερασπιζόμενη τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα.

Το 2011 εξελέγη στο Εθνικό Κοινοβούλιο, όπου υπηρέτησε έως το 2014. Κατά τη θητεία της διακρίθηκε για τη σθεναρή στάση της απέναντι στις καταχρήσεις της κυβέρνησης και για τις προσπάθειές της να αποκαλύψει τη διαφθορά στους κρατικούς θεσμούς.

Η συμμετοχή της στις διαδηλώσεις του 2014 οδήγησε στην αποπομπή της από το Κοινοβούλιο και στην έναρξη ποινικών ερευνών εναντίον της από την κυβέρνηση.

Στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης το 2023, η Ματσάδο σημείωσε καταλυτική νίκη με ποσοστό άνω του 92%. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2023, η κυβέρνηση της απαγόρευσε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Αδιαφορώντας για την απαγόρευση, η Ματσάδο στήριξε τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρουτία, ο οποίος μπόρεσε να συμμετάσχει και κέρδισε τις εκλογές της 28ης Ιουλίου 2024 με 70% των ψήφων.

Παρά την έντονη καταστολή, η ηγεσία της Ματσάδο υπήρξε καθοριστική για την ενοποίηση των δημοκρατικών δυνάμεων της Βενεζουέλας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Το 2024, η Ματσάδο τιμήθηκε με πολλά διεθνή βραβεία:

  • Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης: Απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τη Ματσάδο και τον Εδμούνδο Γκονσάλες για τις προσπάθειές τους να αποκαταστήσουν την ελευθερία και τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα.
  • Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βάτσλαβ Χάβελ: Απονέμεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τη Ματσάδο να είναι η πρώτη Λατινοαμερικανίδα που το λαμβάνει.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι παντρεμένη και έχει τρία παιδιά.

