Στο Τέξας η Μέγκαν Μαρκλ, άφησε λουλούδια σε μνημείο για τα θύματα του μακελειού

Στο Τέξας ταξίδεψε η Μέγκαν Μαρκλ, για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων του μακελειού στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε.

Η δούκισσα του Τέξας επισκέφθηκε αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το δικαστήριο της πόλης. Εκεί άφησε ένα μπουκέτο λευκά τριαντάφυλλα, δεμένα με μοβ κορδέλα. Στη συνέχεια, κοίταξε για λίγο τους λευκούς σταυρούς που έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, με τα ονόματα των 19 παιδιών και των δύο δασκάλων που ήταν τα θύματα του μακελειού.

Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν ντυμένη με casual ρούχα και φορούσε καπέλο, αλλά όπως αναμενόταν δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φωτογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Η δούκισσα του Σάσεξ ζει στην Καλιφόρνια, με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι και τα δύο τους παιδιά.

Η 40χρονη ταξίδεψε στο Τέξας ως μητέρα που ήθελε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και την υποστήριξή της προσωπικά, σε μια κοινότητα που βιώνει αφάνταστη θλίψη, δήλωσε εκπρόσωπός της.

