Στο «σφυρί» 11 έργα του Πικάσο από τον Sotheby's - Κοσμούσαν για δεκαετίες το εστιατόριο του Bellagio

Ένδεκα έργα του Πάμπλο Πικάσο παρουσιάζονται χθες και σήμερα στο φημισμένο Μπελάτζιο του Λας Βέγκας, εν όψει της δημοπράτησής τους από τον οίκο Sotheby's.

Οι εννέα πίνακες και τα δύο κεραμικά τεχνουργήματα κοσμούσαν το εστιατόριο του Μπελάτζιο μέχρι που η ιδιοκτήτρια εταιρεία, MGM Resorts αποφάσισε φέτος να τα πουλήσει.



«Είχα συνηθίσει τόσο να τα βλέπω στο εστιατόριο που πραγματικά αλλάζει η δυναμική του έργου όταν το βλέπεις μέσα σε μια γκαλερί» ανέφερε η Ταρίσα Τίμπερτι, διευθύντρια τεχνών και πολιτισμού στην MGM Resorts.



«Είναι ενδιαφέρον και διασκεδαστικό να βλέπεις τα έργα σε τέτοιο σκηνικό. Και απίστευτο πως το Μπελάτζιο τα είχε για πάνω από 20 χρόνια σε κοινή θέα να τα βλέπει το κοινό του» πρόσθεσε η ίδια.

Sotheby’s goes to Vegas! Coinciding with Pablo Picasso’s 140th birthday this month, Sotheby’s and @MGMResortsIntl present a special, first-of-its-kind marquee Evening Sale of 11 masterworks by the iconic artist from the MGM Resorts Fine Art Collection. https://t.co/isjFYlnRs6 pic.twitter.com/jYC8E1Q9B2