Ο Jeffree Star νοσηλεύεται έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στο Γουαϊόμινγκ.

Η Rolls Royce του YouTuber, επιχειρηματία και makeup artist βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, σύμφωνα με την τροχαία.

Μαζί με τον 35χρονο στο αυτοκίνητο ήταν ο καλός του φίλος Ντάνιελ Λούκας, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται.





O Jeffree Star γνωστοποίησε ότι είχε τροχαίο δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του ίδιου και του φίλου του από το νοσοκομείο. Στην ανάρτηση ανέφερε ότι το αυτοκίνητο έκανε τρεις τούμπες, λόγω του λεπτού στρώματος πάγου στον δρόμο.

A few hours ago Jeffree and Daniel were in a severe car accident and the car flipped 3 times after hitting black ice 💔 We will update you all when the doctor gives us more info. So thankful they are both alive. pic.twitter.com/ZIyikskJlq





Λίγο αργότερα ο 35χρονος, που είναι περισσότερο γνωστός για την εταιρεία καλλυντικών του, έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του μέσω των social media.

«Ήταν μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές των ζωών μας. Είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμη εδώ», έγραψε και συμπλήρωσε: «Ο πόνος είναι αβάσταχτος, έχω κατάγματα σε σπονδύλους. Ο γιατρός μου είπε ότι θα απαιτηθούν μερικοί μήνες, αλλά θα αναρρώσω πλήρως».

This morning was one of the scariest moments of our entire lives. I’m so grateful to be here still.

I’m in excruciating pain because part of my back is broken and I have vertebrae fractures on my spine.

My doctor said it will take a few months but I should make a full recovery.