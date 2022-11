Στο Κατάρ «για διαλέξεις» καταζητούμενος ιεροκήρυκας που έλεγε πως «όλοι οι μουσουλμάνοι πρέπει να είναι τρομοκράτες»

Ο Ζακίρ Νάικ, ο οποίος καταζητείται στην Ινδία με κατηγορίες για δραστηριότητες που σχετίζονται με τρομοκρατία και υποκίνηση ρητορικής μίσους, λέγεται ότι ταξίδεψε στο Κατάρ για να δώσει πολλές θρησκευτικές διαλέξεις, σύμφωνα με το CNBC.

Αρκετά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Naik στην περιοχή πλαισιωμένο από εθελοντές.

«Ο ιεροκήρυκας Σεΐχης Ζακίρ Νάικ είναι παρών στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα δώσει πολλές θρησκευτικές διαλέξεις σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά», έγραψε στο Twitter ο Faisal Alhajri, παρουσιαστής στο κρατικό αθλητικό κανάλι του Κατάρ Alkass.

Ζούσε εξόριστος στη Μαλαισία, όπου η τότε κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα έκδοσης εκ μέρους της Ινδίας και είπε ότι δεν θα απελαθεί «εφόσον δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα».

Απαγορεύσεις αντιμετώπισε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Τερέζα Μέι όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών έλαβε σχετικά μέτρα, αφού ο ίδιος επαίνεσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και είπε ότι «όλοι οι μουσουλμάνοι πρέπει να είναι τρομοκράτες».

Η παρουσία του Naik στο αμφιλεγόμενο τουρνουά έχει πυροδοτήσει οργή στην Ινδία και αναμένεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις μετά από μια διπλωματική διαμάχη τον Ιούνιο κατά την οποία ένα από τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος της Ινδίας έκανε σχόλια για τον Προφήτη Μωάμεθ.

