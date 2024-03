Στο επίκεντρο σεξουαλικού σκανδάλου ο ράπερ Diddy: Κατηγορείται για διακίνηση και βιασμούς

Στο επίκεντρο σεξουαλικού σκανδάλου βρίσκεται ο διάσημος ράπερ Diddy στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση, σεξουαλική επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο ράπερ Diddy, το όνομα του οποίου είναι Sean Love Combs και είναι γνωστός και ως Puff Daddy, P. Diddy κατηγορείται για βιασμούς και διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σε ένα κύκλωμα που όπως φαίνεται εξαρθρώθηκε από τις αρχές. To FBI μάλιστα εισέβαλε στα σπίτια του, χρησιμοποιώντας υπέρμετρη βία, σύμφωνα με τις καταγγελίες των δικηγόρων του 54χρονου ράπερ, ο οποίος εθεάθη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, δίνοντας τροφή στις φήμες που τον θέλουν να επιχειρεί να διαφύγει από τις ΗΠΑ. Μαζί με τον ράπερ, κατηγορούμενοι είναι κι άλλοι άνθρωποι από τον στενό του κύκλο, για τις ίδιες κατηγορίες.

🚨#BREAKING: Homeland Security are Raiding Rapper Sean Diddy' Combs Homes in Los Angeles and Miami in Federal Sex Trafficking Probe

Currently, Homeland Security, along with federal agents and other law enforcement, are conducting raids at the homes…