Στέψη Καρόλου: Εκατοντάδες στρατιώτες και έφιπποι στην πρόβα της παρέλασης για την τελετή

Μια πρώτη ματιά από το τι θα γίνει το Σάββατο 6 Μαΐου στην τελετή για την στέψη του βασιλιά Καρόλου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι του Λονδίνου, οι οποίοι βρέθηκαν τις πρόβες.

Οι πρόβες για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου έγιναν στο κέντρο του Λονδίνου λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Εκατοντάδες στρατιώτες και έφιπποι, βγήκαν από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, περνώντας από την πλατεία Τραφάλγκαρ και την Ντάουνινγκ Στριτ προς το Αβαείο του Γουέστμινστερ συνοδεύοντας την βασιλική άμαξα ως μέρος της προετοιμασίας για την τελετή στέψης του Καρόλου στις 6 Μαΐου. Οι πρόβες ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12.20 π.μ.

Οι φανατικοί περίμεναν για περισσότερες από τρεις ώρες την πρόβα της παρέλασης. Τα πλήθη έτρεχαν μέσα από το πάρκο St James για να βρουν το καλύτερο σημείο κοντά στο παλάτι.

Η πρόβα στην αρχή ήταν ήσυχη μέχρι που ξεκίνησαν οι γκάιντες λίγο μετά τις 2.30 π.μ.

Η πομπή για την πρόβα της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου επέστρεψε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα.

A long night but a successful one for rehearsal of the King’s Coronation Procession. Made it to bed at 5.40am for 1 hours sleep before the phone went! 🙄 ⁦@theroyalparks⁩ ⁦@ThorneyIslandSo⁩ pic.twitter.com/3Z5h7pgv0s — Mark Wasilewski (@wazzo_m) May 3, 2023

Good morning from London, where horses and soldiers took part overnight in a #Coronation parade rehearsal. Photo and video credit to @omarsachedina pic.twitter.com/mZ4IsUgXpw — Mary Nersessian I Մարի Ներսէսեան (@MaryNersessian) May 3, 2023

Finale of a long nights rehearsal, and the band giving it the beans despite it being 4am! #Coronation #bandcolchester pic.twitter.com/bE1EX1yrlB — Jon Cook (@JonCookMusic) May 3, 2023