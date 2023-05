Στέψη βασιλιά Καρόλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση - Τελευταίες προετοιμασίες για την τελετή

Αντίστροφα πλέον μετρά ο χρόνος για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου ενώ ολοκληρώνονται και οι τελευταίες προετοιμασίες για την ιστορική τελετή.

Υποστηρικτές της βρετανικής μοναρχίας και ξένοι αξιωματούχοι συρρέουν στο Λονδίνο για την τελετή στέψης η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, με μια μεγαλοπρεπή τελετή που δεν έχει αντίστοιχη στην Ευρώπη.

Τελετή στέψης δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 70 χρόνια. Οκτώ μήνες μετά την άνοδό του στο θρόνο έπειτα από το θάνατο της Ελισάβετ Β', ο 74χρονος μονάρχης, συνοδευόμενος από την 75χρονη βασίλισσα Καμίλα, θα λάβει το στέμμα και το χρίσμα στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ ενώπιον 2.300 προσκεκλημένων και ασφαλώς εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Μολονότι η προετοιμασία της τελετής έγινε χωρίς μεγάλο ενθουσιασμό σ' ένα Ηνωμένο Βασίλειο σε πλήρη κρίση εξαιτίας του αυξημένου κόστους ζωής, οι πιο ένθερμοι λάτρεις της βασιλείας έχουν εγκατασταθεί, σε μερικές περιπτώσεις εδώ και μία εβδομάδα, κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ώστε να βρεθούν στην πρώτη σειρά.

Οι ξένοι προσκεκλημένοι φθάνουν στο Λονδίνο και σήμερα έχει οργανωθεί δεξίωση προς τιμήν τους.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες οριστικοποιήθηκαν κατά τις πρόβες των παρελάσεων και της ίδιας της τελετής, η οποία θα αρχίσει στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσει δύο ώρες.

Όλα είναι ρυθμισμένα στο χιλιοστό σ' αυτό το τελετουργικό, το οποίο είναι βασισμένο σε σχεδόν 1.000 χρόνια ιστορίας, με κορώνες που κοσμούν διαμάντια, βελούδινες στολές και χρυσά σκήπτρα, αλλά το οποίο λίγοι Βρετανοί έχουν παρακολουθήσει στη διάρκεια της ζωής τους, καθώς η στέψη της Ελισάβετ Β' είχε γίνει το 1953.

«Θα είναι μια ιστορική στιγμή και ένα εξαιρετικό θέαμα», λέει η 81χρονη Μάργκαρετ Τίνσλεϊ, την οποία το Γαλλικό Πρακτορείο συνάντησε κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. «Είναι κάτι που δεν γνωρίσαμε ποτέ».

Η συνταξιούχος Λιν Φάουλερ βρίσκει ωστόσο την ατμόσφαιρα πολύ λιγότερο εορταστική απ' ό,τι ήταν πέρυσι κατά τις εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια της βασιλείας της Ελισάβετ Β': «Υπήρχε μεγαλύτερος ενθουσιασμός, ήταν πιο συναρπαστικό, τώρα είμαι λίγο απογοητευμένη».

Αρχηγός της προτεσταντικής Αγγλικανικής Εκκλησίας, ο Κάρολος θα δώσει το βασιλικό όρκο και θα λάβει το χρίσμα από τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι. Στη συνέχεια θα στεφθεί με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου.

Η βασίλισσα Καμίλα, δεύτερη σύζυγος του Καρόλου μετά το διαζύγιό του από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, θα στεφθεί επίσης.

Συνοδευόμενο από σχεδόν 4.000 στρατιωτικούς, το βασιλικό ζεύγος θα αναχωρήσει στη συνέχεια για τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου τα ενεργά μέλη της μοναρχίας θα χαιρετίσουν το πλήθος από τον διάσημο εξώστη.

Crowds ran through St James’s Park to get prime positions to see troops taking part in a Coronation rehearsal in central London overnight. Our man @ianvogler was there to photograph the parade. pic.twitter.com/BQJ1Bl6J9D

Ο μικρότερος γιος του Καρόλου, ο Χάρι, θα βρεθεί στο Αββαείο χωρίς τη σύζυγό του, την Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους. Αναμένεται ότι θα απουσιάσει από τον εξώστη, εκτός αν υπάρξει κάποια κίνηση συμφιλίωσης ανάμεσα στην οικογένεια και τον πρίγκιπα, ο οποίος έχει εξοριστεί από το 2020 στην Καλιφόρνια και έχει διατυπώσει κατηγορίες εναντίον της βασιλικής οικογένειας, κυρίως εναντίον του αδελφού του, του Ουίλιαμ, και της μητριάς του, της Καμίλα.

«Είναι μια στιγμή τεράστιας εθνικής υπερηφάνειας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ. «Είναι μια έκφραση του εθνικού χαρακτήρα μας και μια ευκαιρία για εμάς να κοιτάξουμε προς το μέλλον σε πνεύμα υπηρεσίας, ελπίδας και ενότητας».

Ο Κάρολος έχει επιδιώξει να ανανεώσει την τελετή της στέψης, η οποία θα είναι πιο σύντομη από εκείνη της μητέρας του, ενώ έχει προσκαλέσει και αξιωματούχους μη χριστιανικών θρησκειών.

Πολλά έχουν γίνει για να συμμετάσχει το κοινό στις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν την Κυριακή με γεύματα μεταξύ γειτόνων και με μια συναυλία στον πύργο του Ουίνδσορ, ενώ η Δευτέρα θα είναι αργία. Ο Κάρολος και η Καμίλα έχουν ηχογραφήσει μάλιστα μια ανακοίνωση, η οποία θα μεταδίδεται στο λονδρέζικο μετρό και περιλαμβάνει το περίφημο «mind the gap», «προσοχή στο κενό», το μήνυμα που ακούγεται στους συρμούς και προειδοποιεί τους επιβάτες για το κενό ανάμεσα στο βαγόνι και την αποβάθρα.

Όμως ο Κάρολος Γ' παραμένει λιγότερο δημοφιλής από τον κληρονόμο του, τον Ουίλιαμ, ο οποίος συμμετέχει ήδη σημαντικά στις δημόσιες υποθέσεις και χθες, Πέμπτη, βρέθηκε ανάμεσα στους πολίτες μαζί με τη σύζυγό του, την Κέιτ Μίντλετον, σε μια παμπ της λονδρέζικης συνοικίας του Σόχο. Επίσης πολλοί Βρετανοί έχουν αλλού το μυαλό τους, κυρίως στον πληθωρισμό που εδώ και μήνες τρέχει με ρυθμό πάνω από 10%.

Look who took the Tube today! The Princess and Princess of Wales travelled to the Dog and Duck pub this afternoon on the Elizabeth Line from Acton to Tottenham Court Road. They met @TfL workers to hear about how they’re preparing for the busy weekend: #Coronation pic.twitter.com/Mo5JWQrlSn