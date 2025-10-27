Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία 10,7 δισ. δολαρίων για 20 μαχητικά Eurofighter

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερτνογάν υπέγραψαν υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter από την Τουρκία, σύμφωνα με το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.

Η αξία της συμφωνίας, βάσει της οποίας η Τουρκία αγοράζει 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon, ανέρχεται στις 8 δισεκατομμύρια λίρες (10,7 δισ. δολάρια).

Τον Ιούλιο, η Τουρκία και η Βρετανία είχαν υπογράψει προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά 40 Typhoon, η οποία είχε εγκριθεί από τα μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Ο Στάρμερ συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία έρχεται σε μια περίοδο που η Τουρκία επιδιώκει να αξιοποιήσει τα προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη, «ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι περιφερειακών αντιπάλων, όπως το Ισραήλ, το οποίο έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή φέτος», σχολιάζει το Reuters.

Η Τουρκία επιδιώκει να προμηθευτεί τα Eurofighter και ενδεχομένως και τα αμερικανικά F-35, για να ενισχύσει τον στόλο της, που αποτελείται κυρίως από F-16.

Μετά τη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι ρυθμίσεις σχετικά με την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών» και πρόσθεσε, πως: «Ως δύο στενοί σύμμαχοι, θεωρώ αυτό το βήμα ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεών μας. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει τον δρόμο για κοινά έργα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του «στους ηγέτες των άλλων συμμαχικών χωρών για την εποικοδομητική στάση τους».

Πότε θα παραδοθούν τα μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία

Σε δικές του δηλώσεις, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ τόνισε, πως το Κατάρ και το Ομάν θα πωλήσουν στην Τουρκία από 12 μεταχειρισμένα Eurofighter, ενώ ακόμη 20 μαχητικά θα δώσει στην Τουρκία το Ηνωμένο Βασίλειο. «Ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Κατάρ και το Ομάν, ο Ερντογάν έθεσε το θέμα της αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων Eurofighter. Η Τουρκία είχε ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου την Άγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν.

Η Ευρώπη στρέφεται όλο και περισσότερο προς την Τουρκία, τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ και σημαντικό εξαγωγέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για την ενίσχυση της ανατολικής της πτέρυγας και πιθανόν για να στηρίξει μια μελλοντική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Η Τουρκία ξεκίνησε συνομιλίες για την απόκτηση των Typhoons το 2023. Πέρυσι, η Άγκυρα εξασφάλισε συμφωνία 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ουάσινγκτον για 40 F-16, η οποία έχει καθυστερήσει. Οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ - της πιο προηγμένης στρατιωτικής δύναμης της περιοχής με εκατοντάδες μαχητικά F-15, F-16 και F-35 που παρέχονται από τις ΗΠΑ - εναντίον των γειτόνων της Τουρκίας, του Ιράν και της Συρίας, καθώς και του Λιβάνου και του Κατάρ, έχουν εκνευρίσει την Άγκυρα κατά το τελευταίο έτος και την έχουν πείσει να αναδιαμορφώσει την άμυνά της, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από Reuters