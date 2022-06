Το «Star Wars» υπερασπίζεται τους queer χαρακτήρες μετά τα σχόλια κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Το Star Wars υπερασπίζεται τη συμπερίληψη χαρακτήρων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο franchise και βάζει τα πράγματα στη θέση τους με ανάρτηση στο Twitter.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού απαντά σε μια καταγγελία για τους queer χαρακτήρες που βρίσκονται στο σύμπαν του, γράφοντας ότι «οι υπάρχοντες queer χαρακτήρες δεν είναι θέμα πολιτικής».

Επισήμανε επίσης ότι η λέξη, πόλεμοι, περιλαμβάνονται «κυριολεκτικά στο όνομά μας» (Star Wars).

Ένας χρήστης έγραψε ότι αγαπάει το Star Wars αλλά το να το κάνουν γκέι είναι άσκοπο. Άμεση ήταν η απάντηση άλλου χρήστη που του έγραψε: «Υπάρχουν κυριολεκτικά στην ταινία, εξωγήινοι που πετούν παντού και άλλα τέτοια και οι γκέι είναι το πρόβλημα;».

Το tweet κέρδισε γρήγορα την αποδοχή των χρηστών με χιλιάδες likes, ενώ ένας χρήστης απάντησε πως «Μόλις κέρδισες πίσω έναν follower, Star Wars! Κάνεις τη διαφορά!»

Η υπεράσπιση του franchise των ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρων έρχεται εν μέσω εορτασμών για τον Μήνα Υπερηφάνειας, που το franchise τίμησε κυκλοφορώντας ειδικά εξώφυλλα των κόμικς του Star Wars κατά τη διάρκεια «μιας περιόδου αφιερωμένης στην τιμή και την υποστήριξη της επίδρασης της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στον κόσμο».

Τα εξώφυλλα «δημιουργήθηκαν από καλλιτέχνες της ίδια της κοινότητας και παρουσιάζουν χαρακτήρες ΛΟΑΤΚΙ+ του γαλαξία του Star Wars, σε μία έκρηξη ουράνιου τόξου και ένα κλασικό λογότυπο Star Wars με ίχνος ουράνιου τόξου».

Η απάντηση στη ρητορική κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έρχεται μετά και την κίνηση του Κρις Έβανς να υπερασπιστεί την τη συμπερίληψη ενός ομοφυλοφιλικού φιλιού μεταξύ δύο γυναικείων χαρακτήρων από την ταινία Lightyear, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της ταινίας animation σε ορισμένες χώρες.

«Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται και αγνοούν και προσπαθούν να κρατήσουν αυτό που ήταν πριν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν σαν δεινόσαυροι. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να προχωρήσουμε μπροστά και να αγκαλιάσουμε την ανάπτυξη που μας κάνει ανθρώπους» ανέφερε στο Reuters, ο ηθοποιός.

Χαρακτήρισε δε, τους επικριτές της σκηνής «ηλίθιους».

Όσον αφορά το Star Wars, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σχολιάσει μηνύματα γεμάτα μίσος και αντιδράσεις από τους θαυμαστές.

Πριν από λίγες εβδομάδες, το franchise επέκρινε τις ρατσιστικές επιθέσεις που έγιναν κατά του σταρ του Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram, με τον συμπρωταγωνιστή του Ewan McGregor να λέει ότι όποιος έχει κάνει αυτά τα «φρικτά» σχόλια «δεν είναι φαν του Star Wars».

