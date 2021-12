Ο Σπάικ Λι υπέγραψε μια πολυετή συνεργασία με το Netflix για τη σκηνοθεσία και την παραγωγή μεγάλου μήκους ταινιών μέσω της εταιρείας παραγωγής του, 40 Acres and a Mule Filmworks.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης έχει συνεργαστεί με το Netflix σε τέσσερις παραγωγές μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων των Da 5 Bloods, She’s Gotta Have It, Rodney King και ως παραγωγός στο See You Yesterday.

Η επόμενη δουλειά του Λι για την πλατφόρμα είναι το Gordon Hemingway & The Realm Of Cthulu, όπου είναι παραγωγός.

Μιλώντας για τη συνεργασία με το Netflix, ο σκηνοθέτης είπε πως «Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για εμένα και την εταιρεία μου 40 Acres and a Mule Filmworks από το να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά από την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Ted Scott και τον Tendo, τους ατρόμητους ηγέτες του Netflix.

Ο επικεφαλής στον τομέα του παγκόσμιου κινηματογράφου του Netflix, Scott Stuber, είπε σχετικά πως «Σε όλη τη διάρκεια της απίστευτης καριέρας του Σπάικ, το σενάριο και η σκηνοθεσία του παρέμειναν συναρπαστικά και διορατικά για την εποχή μας, ενώ εξακολουθούν να είναι απίστευτα διασκεδαστικά.

»Έχουμε το προνόμιο να ξεκινάμε αυτή τη νέα συνεργασία με τον Σπάικ και ανυπομονούμε να φέρουμε το επόμενο κεφάλαιο των ταινιών από το Μπρούκλιν σε ολόκληρο τον κόσμο».

Με πληροφορίες του NME