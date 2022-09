H Σούζαν Σάραντον επιβεβαίωσε σε εκπομπή πως είναι bi - αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις

Μιλώντας στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, η Σούζαν Σάραντον ανακοίνωσε πως είναι bi - όχι, όμως, στους ανθρώπους.

Όταν ο παρουσιαστής σχολίασε πως στην προηγούμενη εμφάνισή της στο στούντιο, η ηθοποιός είχε φέρει τα σκυλιά της, η ίδια παραδέχτηκε πως έκτοτε τα κατοικίδιά της πέθαναν.

«Τα μικρά μου πλάσματα όλα πέθαναν. Δεν μπορώ να μιλάω γι'αυτό γιατί ακόμα στενοχωριέμαι. Συνέβη πριν από περίπου ένα χρόνο» ανέφερε η ίδια.

«Ένιωθα θλιμμένη και... λέω 'δεν μπορώ να πάρω άλλο σκύλο, απλώς δεν μπορώ', καταλαβαίνεις. Και ο γιος μου λέει 'τότε, πάρε γάτες'. Και είμαι bi, οπότε...» ανέφερε η 75χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια που προκάλεσε το γέλιο του κοινού.

Γελώντας επίσης, ο Φάλον τη διέκοψε για τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

«Εννοείς πως σου αρέσουν κι οι σκύλοι κι οι γάτες;»

«Είμαι fluid, πολύ fluid όσον αφορά τα ζώα» απάντησε η ίδια.

susan sarandon saying she can get cats cause she's bi pic.twitter.com/EjJA83BVF1