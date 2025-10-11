ΔΙΕΘΝΗ
«Solo – όχι single»: Οι γυναίκες που ταξιδεύουν για να πάρουν ανάσα από τη δουλειά και το σπίτι

Οι τουριστικοί πράκτορες μιλούν για μία «γενιά γυναικών που ταξιδεύουν ανεξάρτητες, χωρίς δεσμεύσεις»

LifO Newsroom
Φωτ: Freepik
Οι γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο επιλέγουν ολοένα και συχνότερα να ταξιδεύουν μόνες τους στο εξωτερικό, αναζητώντας όχι μόνο μια ανάπαυλα από την εργασία ή το σπίτι, αλλά και από τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία της χώρας καταγράφουν σημαντική αύξηση στις κρατήσεις για μοναχικούς ταξιδιώτες, κυρίως γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που αφήνουν πίσω συντρόφους ή οικογένεια για να «εξερευνήσουν τον κόσμο με τους δικούς τους όρους».

Η ταξιδιωτική εταιρεία Jules Verne ανακοίνωσε ότι το 46% των κρατήσεων για ταξίδια του 2026 αφορά μοναχικούς ταξιδιώτες, έναντι 40% το 2023. Από αυτές τις κρατήσεις, σχεδόν το 70% προέρχεται από γυναίκες. Παρόμοια αύξηση καταγράφουν και οι Explore Worldwide και Intrepid Travel, με άνοδο άνω του 20% στις μεμονωμένες κρατήσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι περισσότεροι επιλέγουν οργανωμένα ταξίδια μικρών ομάδων ή δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου, όπως πεζοπορία, ποδηλασία ή κανό, που προσφέρουν έναν συνδυασμό συντροφικότητας και προσωπικής ελευθερίας. «Πολλοί από τους ταξιδιώτες μας έχουν οικογένεια και κοινωνική ζωή, αλλά εκτιμούν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον κόσμο όπως εκείνοι θέλουν», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Jules Verne, Ντέμπι Ο’Νιλ.

Οι γυναίκες οδηγούν την τάση

Σύμφωνα με την Intrepid Travel, το 62% των «solo» πελατών είναι γυναίκες, κυρίως μεταξύ 45 και 60 ετών. «Πολλές μας λένε ότι πέρασαν χρόνια αφιερωμένες στην καριέρα ή στην οικογένεια και τώρα θέλουν να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους», εξηγεί η Τζοάνα Ριβ, διευθύντρια της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ταξιδιώτριες αυτής της κατηγορίας δείχνουν προτίμηση σε πολιτισμικά πλούσιους προορισμούς όπως το Μαρόκο, η Ινδία και το Περού, αλλά και σε δραστήριες διακοπές στην Ευρώπη, με χαρακτηρηστικό παράδειγμα τα πεζοπορικά ή ποδηλατικά ταξίδια.

Η τάση αυτή αποτυπώθηκε και στο φετινό συνέδριο της βρετανικής ταξιδιωτικής ένωσης Abta στη Μαγαλούφ της Ισπανίας, όπου οι τουριστικοί πράκτορες μίλησαν για μία «γενιά γυναικών που ταξιδεύουν ανεξάρτητες, χωρίς δεσμεύσεις».

Ο Μάικλ Έντουαρντς, διευθύνων σύμβουλος της Explore Worldwide, σημείωσε ότι «τα μοναχικά ταξίδια είναι σαφώς μια αυξανόμενη τάση. Στα δύο τρίτα των γκρουπ που οργανώνουμε, οι συμμετέχοντες ταξιδεύουν μόνοι».

Παρά το γεγονός ότι τα ταξίδια χωρίς συνοδό παραμένουν ακριβότερα, οι ενήλικες χωρίς παιδιά έχουν το πλεονέκτημα να ταξιδεύουν εκτός περιόδων αιχμής, κυρίως Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που θεωρούνται κορύφωση της «solo season».

Η Advantage Travel Partnership, δίκτυο ανεξάρτητων πρακτορείων, καταγράφει διψήφια αύξηση στις ατομικές κρατήσεις το 2025. Η επικεφαλής της, Τζούλια Λο Μπου Σέιντ, δήλωσε στον Guardian ότι «όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αισθάνονται άνετα να συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές χωρίς να συνοδεύονται από οικογένεια – και η αγορά ανταποκρίνεται με νέες προτάσεις γι’ αυτούς».

Με πληροφορίες από Guardian

