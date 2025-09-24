Ιταλική πόλη εισάγει «φόρο σκύλου» για τουρίστες και κατοίκους

Μετά τα διαβατήρια κατοικιδίων, έρχεται και ο τουριστικός φόρος για τους τετράποδους συντρόφους. Από το 2026, οι επισκέπτες που ταξιδεύουν με τον σκύλο τους στη βόρεια ιταλική πόλη Μπολτσάνο θα κληθούν να πληρώνουν ημερήσιο τέλος 1,50 ευρώ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και αμφιλεγόμενης καμπάνιας περιορισμού των ζώων σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το μέτρο δεν αφορά μόνο τους τουρίστες. Οι ντόπιοι ιδιοκτήτες σκύλων θα καταβάλουν ετήσιο τέλος 100 ευρώ ανά ζώο. Τα έσοδα, σύμφωνα με τις αρχές, θα διατεθούν για τον καθαρισμό των δρόμων και για τη δημιουργία νέων πάρκων αποκλειστικά για σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο αν οι φήμες ότι οι σκύλοι θα απαγορευτούν από τα υπόλοιπα πάρκα της πόλης είναι αληθινές.

Το μέτρο έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη επίμαχη απόφαση: την υποχρεωτική καταχώριση DNA για κάθε σκύλο, ώστε να εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες που δεν μαζεύουν τις ακαθαρσίες των ζώων τους. Όσοι αμελούν ήδη κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 600 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες που έχουν συμμορφωθεί με το DNA registry θα απαλλαγούν από τον νέο φόρο για δύο χρόνια.

«Είναι ένα δίκαιο μέτρο, γιατί αφορά αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες σκύλων», δήλωσε ο επαρχιακός σύμβουλος Λουίς Βάλχερ, που εισήγαγε την πρόταση. «Αλλιώς, ο καθαρισμός των πεζοδρομίων θα έπεφτε στην πλάτη όλης της κοινωνίας, όταν είναι σαφές ότι η μόνη βρωμιά στους δρόμους προέρχεται από τους σκύλους».

Αντίθετα, οργανώσεις προστασίας ζώων αντιδρούν έντονα. Η Κάρλα Ρόκι, επικεφαλής της εθνικής οργάνωσης ENPA, χαρακτήρισε το μέτρο πλήγμα για την περιοχή. «Η επαρχία του Μπολτσάνο βάζει αυτογκόλ με τον φόρο στους σκύλους και στους τετράποδους τουρίστες», ανέφερε. «Μετά το αποτυχημένο και δαπανηρό πρόγραμμα DNA, αντί να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των πολιτών και σε στοχευμένους ελέγχους, επιλέγουμε ξανά την εύκολη λύση: να φορολογούμε τα ζώα και τους ιδιοκτήτες τους».

Η ίδια προειδοποίησε ότι η απόφαση δεν λύνει προβλήματα συμπεριφοράς λίγων ιδιοκτητών αλλά τιμωρεί οικογένειες και τουρίστες που ταξιδεύουν υπεύθυνα με τα κατοικίδιά τους. «Τα ζώα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι των οικογενειών. Με τέτοια μέτρα όχι μόνο αποθαρρύνεται ο υπεύθυνος τουρισμός, αλλά καλλιεργείται ακόμη και ο κίνδυνος εγκατάλειψης», σημείωσε.

Με πληροφορίες από CNN

