Σκηνές χάους στην Ινδία: Κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα, δεκάδες νεκροί

Κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα στο δυτικό κρατίδιο Γκουτζαράτ της Ινδίας με αποτέλεσμα να πέσουν στο ποτάμι εκατοντάδες άτομα και τουλάχιστον 32 εξ αυτών να χάσουν τις ζωές τους, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη γέφυρα στην πόλη Μόρμπι και έπεσαν στον ποταμό Μάτσου, ανέφερε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Zee News.

«Οι άνθρωποι έπεσαν στο ποτάμι και υπάρχουν θύματα. Δεν έχουμε ακόμη τους αριθμούς. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται», δήλωσε στο Reuters ο Ραχούλ Τριπάθι, ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας στο σημείο.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό κανάλι έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να προσκολλώνται στα καλώδια της γέφυρας που κατέρρευσε καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να τους διασώσουν.

Η ιστορική γέφυρα μήκους 230 μέτρων χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βρετανικής κυριαρχίας τον 19ο αιώνα. Είχε κλείσει για ανακαίνιση επί έξι μήνες και άνοιξε ξανά για το κοινό την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος βρίσκεται στην πατρίδα του, το Γκουτζαράτ, για τριήμερη επίσκεψη, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον επικεφαλής υπουργό της πολιτείας να κινητοποιήσει επειγόντως ομάδες για την επιχείρηση διάσωσης.

India: Several people fell in the river after the bridge in Gujarat's collapsed pic.twitter.com/3S5sjObgIl