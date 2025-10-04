ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σιντζίρο Κοϊζούμι: Ο 44χρονος που θέλει να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, 44 ετών, φαβορί για την ηγεσία του LDP, ενδέχεται να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τον τελευταίο αιώνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
IAPONIA EKLOGES KOIZUMI TAKAITSI Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, 44 ετών, γιος ενός από τους πιο γνωστούς πρωθυπουργούς της Ιαπωνίας, εμφανίζεται ως το μικρό φαβορί για να κερδίσει την κρίσιμη ψηφοφορία του κυβερνώντος κόμματος το Σαββατοκύριακο, και να αναδειχθεί ως ο νεότερος ηγέτης της χώρας τον τελευταίο αιώνα. Η νίκη του θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην πολιτική σκηνή της Ιαπωνίας, σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει χαμηλή ανάπτυξη μισθών, επίμονη πληθωριστική πίεση και μια πρωτοφανή εισροή ξένων εργαζομένων που επηρεάζει την κοινωνική και οικονομική δομή της χώρας.

Ο Κοϊζούμι έχει δηλώσει ότι βλέπει τον εαυτό του ως πολιτικό μεσολαβητή και οικοδόμο συναίνεσης, ενώ αναφέρει τον John F. Kennedy ως πρότυπο για τη δική του πολιτική φιλοσοφία. Αντιμετωπίζει πέντε συνολικά υποψηφίους στην προσπάθεια να ηγηθεί του Liberal Democratic Party (LDP), του κόμματος που κυβερνά την Ιαπωνία για την πλειονότητα των τελευταίων 70 ετών, αν και η αξιοπιστία του κόμματος έχει πληγεί από τα οικονομικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.

Η εκλογική διαδικασία συνδυάζει ψήφους 295 καθήμενων βουλευτών με 295 ψήφους που εκπροσωπούν τα μέλη του κόμματος στην βάση, δημιουργώντας ένα εκτενές και απαιτητικό σύστημα για τον υποψήφιο που θέλει να κερδίσει την ηγεσία.

Ο Κοϊζούμι, που είναι παντρεμένος με μια τηλεοπτική προσωπικότητα και αξιοποιεί τη νεαρή ηλικία του για να υποσχεθεί αναζωογόνηση του κόμματος, φαίνεται να έχει το προβάδισμα μεταξύ των βουλευτών, ενώ στηρίζεται από τρεις πρώην ηγέτες του κόμματος. Ως τωρινός υπουργός Γεωργίας, έχει ήδη αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών του ρυζιού και άλλες γεωργικές προκλήσεις, ενισχύοντας την εικόνα του ως ικανός διαχειριστής κρίσεων.

Η κύρια αντίπαλός του, η συντηρητική σκληροπυρηνική Σανάε Τακαϊτσι, φαίνεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις μεταξύ των γενικών μελών του LDP, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, όπου οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι αναζητούν σκληρότερη πολιτική γραμμή. Αν εκλεγεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, προσφέροντας μια ενδεχομένως νέα δυναμική στο συντηρητικό κοινό που έχει απομακρυνθεί προς πιο ριζοσπαστικά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ιαπωνία: Τι λένε οι αναλυτές

Οι πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Yoshimasa Hayashi, κυβερνητικός εκπρόσωπος και θεωρούμενος εσωτερικά ως ο πιο κατάλληλος υποψήφιος, έχει επίσης ρεαλιστική πιθανότητα νίκης. Μια ενδεχόμενη εκλογή του θα αντιπροσώπευε ψήφο υπέρ της συνέχειας, αντικατοπτρίζοντας την εσωτερική αβεβαιότητα του κόμματος σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης και μεταρρύθμισης.

Η Μιέκο Νακαμπαγιάσι, πολιτική επιστήμονας στο Waseda University, αναφέρει ότι ο Κοϊζούμι «είναι δημοφιλής στο ευρύ κοινό, και πολλοί βουλευτές τον βλέπουν ως μέσο για να κερδίσουν μελλοντικές εκλογές», αλλά προσθέτει ότι η έλλειψη εμπειρίας τον είχε αποκλείσει από τον περσινό γύρο εκλογής ηγεσίας του LDP. Σε περίπτωση που η Τακαϊτσι αποκλειστεί στον πρώτο γύρο, ο δεύτερος γύρος θα γίνει μεταξύ του Κοϊζούμι και του Χαγασί, και όχι μεταξύ συντηρητικού και μετριοπαθούς, αλλά μεταξύ νέου και έμπειρου υποψηφίου, γεγονός που θα μπορούσε να ευνοήσει τον Χαγασί. Όπως σημειώνει η Νακαμπαγιάσι, «αυτό θα άλλαζε τελείως το παιχνίδι».

Το LDP, που κυβερνά σε συνεργασία με το μικρότερο κόμμα Komeito, έχασε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, αναγκάζοντάς το να βασιστεί σε προσωρινές συνεργασίες με κόμματα της αντιπολίτευσης για την έγκριση νομοσχεδίων και προϋπολογισμών.

Η υποστήριξη προς το κόμμα μειώνεται, καθώς χάνει το παραδοσιακό συντηρητικό του κοινό προς λαϊκιστικά νεοσύστατα κόμματα και αδυνατεί να εμπνεύσει τη νεότερη γενιά ψηφοφόρων που αντιμετωπίζει οικονομική ανασφάλεια, κατηγορώντας το LDP ως κύριο υπεύθυνο για την στασιμότητα της χώρας.

Ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους, ο Κοϊζούμι είναι αυτός που έχει μιλήσει πιο άμεσα για την κρίση μέσα στο κόμμα, επισημαίνει ο αναλυτής Tobias Harris. Όπως προσθέτει, «υπάρχει ένας δρόμος όπου μπορεί πραγματικά να φέρει αλλαγές και να κάνει το κόμμα να φαίνεται πιο φρέσκο και σύγχρονο. Ο άλλος δρόμος είναι ότι θα είναι απλώς μια επιφανειακή αλλαγή, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Μερικές από τις πρώτες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός περιλαμβάνουν την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, στις 27 Οκτωβρίου, με την οποία αναμένεται να συζητηθούν οι δασμολογικές πολιτικές και οι στρατηγικές διαπραγματεύσεις, εν μέσω έντασης στις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων που δεν έχει παρατηρηθεί για δεκαετίες.

Οι διαφορές πολιτικής μεταξύ των υποψηφίων όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, τα επιτόκια και την οικονομική στρατηγική έχουν ήδη επηρεάσει τις αγορές ομολόγων και μετοχών, με τους αναλυτές της Morgan Stanley να προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών κρατικών ομολόγων θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά από το αποτέλεσμα της εκλογής.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Διεθνή / Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Η Σανάε Τακαίτσι, η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας, διεκδικεί την πρωθυπουργία, αντιμετωπίζοντας τον Σιντζίρο Κοϊζούμι - Οι πολιτικές της θέσεις, τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της για την ηγεσία του LDP
LIFO NEWSROOM
Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Διεθνή / Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει υπερτουρισμό σε περιοχές όπως Kamakura, Κιότο και Οσάκα, με ντόπιους να ανησυχούν για συνωστισμό, αυξημένες τιμές και τουριστική συμπεριφορά - Οι ειδικοί προτείνουν μέτρα για ισορροπία και καλύτερη κατανομή των επισκεπτών
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας, «φόρτωμενο με ναρκωτικά» σύμφωνα με τον Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας, «φορτωμένο με ναρκωτικά» σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το σκάφος ήταν «φορτωμένο με αρκετά ναρκωτικά για να σκοτώσουν 25 έως 50 χιλιάδες ανθρώπους» και άφησε να εννοηθεί πως κατευθυνόταν προς «αμερικανικό έδαφος»
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε για τον χωρισμό των γονιών του, όταν εκείνος ήταν 8 ετών, αλλά και στο πώς προσπαθεί να μεγαλώνει τα παιδιά του μαζί με την Κέιτ
LIFO NEWSROOM
Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Διεθνή / Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Η ιταλική κυβέρνηση επέκρινε έντονα την κινητοποίηση, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να υποστηρίζει ότι πολλοί εργαζόμενοι εκμεταλλεύθηκαν την απεργία για να παρατείνουν το Σαββατοκύριακό τους
LIFO NEWSROOM
Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μεθόδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Διεθνή / Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μέθοδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Η ιατροδικαστής σημείωσε ότι η νεαρή γυναίκα επηρεαζόταν από τις δικές της πεποιθήσεις, των γονιών της και ενός οικογενειακού φίλου – όλοι υπέρμαχοι των εναλλακτικών θεραπειών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Διεθνή / Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
PAKISTAN KASMIR DIADILOSEIS

Διεθνή / Βία και αναταραχή στο Κασμίρ: Νεκροί, τραυματίες και αποκλεισμένες πόλεις

Τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κασμίρ που ελέγχεται από το Πακιστάν - Ο πρωθυπουργός καλεί σε ειρηνική κινητοποίηση, ενώ οι συγκρούσεις επηρεάζουν καθημερινότητα και ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
 
 