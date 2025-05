Σιγκαπούρη: Το αεροδρόμιο Changi κατακτά ξανά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για το 2025

Για 13η χρονιά, το εμβληματικό αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης, διατηρεί τον τίτλο και ανακηρύσσεται ξανά κορυφαίο στον κόσμο για το 2025.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη αεροπορική εταιρεία Skytrax, δημοσίευσε την λίστα με τα 100 κορυφαία αεροδρόμια του κόσμου για το 2025, αξιοποιώντας τις ετήσιες αξιολογήσεις των επιβατών, τοποθετώντας ξανά το αεροδρόμιο Changi στην κορυφή.

Οι πρωτοποριακές και ποικίλες ανέσεις που προσφέρει το αεροδρόμιο στους ταξιδιώτες, όπως ξενοδοχεία, εσωτερικούς κήπους, ιαματικά λουτρά, εκθέσεις τέχνης και το το επιβλητικό δεκαώροφο εμπορικό κέντρο Jewel μεταξύ άλλων, το καθιστούν κορυφαίο ελκυστικό προορισμό, ακόμη και για μια σύντομη στάση.

Συμφωνα με τις πληροφορίες, μόνο το 2024 επισκέφτηκαν το αεροδρόμιο Changi 80 εκατομμύρια ταξιδιώτες, στους οποίους προκειμένου να διευκολυνθούν, παρέχεται η δυνατότητα του early check-in, ώστε να μπορούν να αφήνουν τις αποσκευές τους έως και 48 ώρες πριν από την πτήση τους.

