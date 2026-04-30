Η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και την Άννα Γουίντουρ στη Νέα Υόρκη

Το ταξίδι της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, απέκτησε μια δόση διάσημης αύρας όταν συνάντησε μερικές εμβληματικές προσωπικότητες της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της βασιλικής οικογένειας στο Μανχάταν.

Η βασίλισσα παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε η φιλανθρωπική της οργάνωση για την αλφαβητισμό, The Queen’s Reading Room, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, 29 Απριλίου.

Μεταξύ των περίπου 100 καλεσμένων ήταν η πρωταγωνίστρια των σειρών «Sex and the City» και «And Just Like That…» Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η πρώην αρχισυντάκτρια του Vogue Άννα Γουίντουρ.

Μαζί με τον επικεφαλής βιβλιοθηκάριο Μπράιαν Μπάνον, η Καμίλα και η Πάρκερ είδαν μια επιλογή αντικειμένων από τη συλλογή της βιβλιοθήκης που τιμούν την 250ή επέτειο της χώρας, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Η συνάντηση της βασίλισσας Καμίλα με διάσημες προσωπικότητες

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πάρκερ, γνωστή για τη στήριξή της στη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κοινότητα της Νέας Υόρκης, επαίνεσε τη βασίλισσα για το έργο της μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματός της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Φαίνεται να αγαπάει το διάβασμα όσο και εμείς οι αναγνώστες», είπε.

Η Πάρκερ αυτοχαρακτηρίζεται ως «δια βίου αναγνώστρια που έγινε εκδότρια» και ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο SJP Lit, ο οποίος υπάγεται στον ανεξάρτητο εκδοτικό οίκο Zando Projects.

"A classic New York landmark that houses all the great love stories…" - Carrie Bradshaw



📚 The New York Public Library houses more than 50 million items, including nearly 15 million books, serving as a major centre for scholarship, learning and public access to knowledge.… pic.twitter.com/ZrGOin7e2W — The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2026

Η επίσκεψη της βασίλισσας, η οποία εν μέρει γιόρταζε την εκτενή συλλογή της βιβλιοθήκης και τα 100α γενέθλια του Winnie-the-Pooh, περιελάμβανε επίσης μια συζήτηση με τη Τζένα Μπους Χάγκερ, τον Χάρλαν Κόμπεν και τη Μιν Τζιν Λι, σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Καθώς περιηγούνταν στη Συλλογή Θησαυρών της βιβλιοθήκης, η Καμίλα διάβασε ένα απόσπασμα από το «Winnie-the-Pooh» σε μαθητές τοπικών δημοτικών σχολείων, συνοδευόμενη από τον Τζιμ Κάμινγκς, ο οποίος έδωσε τη φωνή του στον ήρωα στις αρχικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Με πληροφορίες από USA Today

