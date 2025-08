Σίδνεϊ: Δεκάδες χιλιάδες σε πορεία για την Παλαιστίνη - Ανάμεσά τους και ο Τζούλιαν Ασάνζ

Μεγάλη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Γέφυρα του Σίδνεϊ, αφού έλαβε έγκριση από το Ανώτατο Δικαστήριο μόλις μία μέρα πριν. Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν την απόφαση του δικαστηρίου «ιστορική».

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες, παρά την καταρρακτώδη βροχή, συμμετείχαν στην «Πορεία για την Ανθρωπιά», κρατώντας πλακάτ και ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ανάμεσα στο πλήθος βρέθηκε και ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Έντ Χούσιτς, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Μπομπ Καρ.

Right at the front of the protest is @Wikileaks founder Julian Assange. Legend. pic.twitter.com/cMIi1BESeY

Ο κόσμος φώναζε συνθήματα όπως:«Ντροπή στο Ισραήλ, ντροπή στις ΗΠΑ» και «Τι θέλουμε; Κατάπαυση πυρός. Πότε; Τώρα!»

Πολλές οικογένειες με παιδιά συμμετείχαν ειρηνικά, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη διαδρομή.

Ένας πατέρας, ο Άλεκ Μπέβιλ, είπε: «Αν και είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, μας επηρεάζει. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο.»

Η Ζάρα Γουίλιαμς, κρατώντας το μωρό της, δήλωσε: «Η Αυστραλία δεν μπορεί να μένει απαθής ενώ πεινάει ένας ολόκληρος λαός.»

BREAKING 🚨 Australia marches for the end of the genocide in Gaza across the Sydney harbour bridge. I'm proud to be among them! pic.twitter.com/U3lEYvfXfM