Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βαρκελώνη: Νεκρός ο μηχανοδηγός - Τουλάχιστον 37 οι τραυματίες

Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν - οι πέντε εκ των οποίων σοβαρά - όταν προαστιακό τρένο εκτροχιάστηκε και συνετρίβη κοντά στη Βαρκελώνη, λίγες μόλις ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το βράδυ της Τρίτης το τρένο της Rodalies προσέκρουσε σε τοιχίο αντιστήριξης, το οποίο κατέρρευσε πάνω στις γραμμές, στο τμήμα μεταξύ Gelida και Sant Sadurní.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ισχυρές καταιγίδες έπλητταν τη βορειοανατολική Ισπανία, με τις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά και τα βορειοδυτικά της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού λόγω των καιρικών συνθηκών.

VIDEO | A Barcelona commuter train crashed after a retaining wall fell onto the tracks, Spanish regional authorities said, killing at least one person and injuring 37 others.



The crash in Catalonia in northeastern Spain came just two days after a separate deadly train collision… pic.twitter.com/MVFz0EaEGo — Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2026

At least one person was killed and 37 others injured after a commuter train crashed in Spain's Barcelona on January 21. A retaining wall collapsed onto the tracks resulting in the crash.



It comes two days after 42 people were killed in a deadly collision between two high-speed… pic.twitter.com/ebFZfLj8o9 — TRT World (@trtworld) January 21, 2026

Έντεκα ασθενοφόρα βρέθηκαν στο σημείο, στη Gelida της Καταλονίας - περίπου 35 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης - παρέχοντας φροντίδα στους τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι 35 κλιμάκια στάλθηκαν στην περιοχή και ότι ένας επιβάτης που είχε παγιδευτεί μέσα στο τρένο απεγκλωβίστηκε.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, ανέφερε ότι δεν παρέμενε κανείς εντός του συρμού και ότι τα πληρώματά της πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες διακομίστηκαν στα κοντινά νοσοκομεία Moisès Broggi, Bellvitge και Vila Franca.

Βαρκελώνη: Σιδηροδρομικό ατύχημα

Άλλο ένα τρένο στο προαστιακό δίκτυο της Βαρκελώνης εκτροχιάστηκε επίσης την Τρίτη.

«Ο άξονας χτυπήθηκε από βράχο που αποκολλήθηκε λόγω της καταιγίδας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Blanes και Maçanet-Massanes, βορειοανατολικά της Βαρκελώνης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί.

Περίπου 400.000 επιβάτες αναμένεται να μείνουν χωρίς σιδηροδρομική εξυπηρέτηση το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais.

Οι υπηρεσίες σε ολόκληρο το προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο Rodalies έχουν ανασταλεί πλήρως, ενώ διενεργούνται έλεγχοι ασφαλείας.

Τα δυστυχήματα στην Καταλονία σημειώνονται δύο ημέρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανταμούζ της Ανδαλουσίας, σε ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους, όταν βαγόνια τρένου με κατεύθυνση τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν, πέρασαν στις αντίθετες γραμμές και στη συνέχεια συγκρούστηκαν με διερχόμενο τρένο υψηλής ταχύτητας.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες στη Βαρκελώνη