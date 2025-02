Σιάτλ: Ιαπωνικό αεροσκάφος χτύπησε αεροπλάνο της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε

Ιαπωνικό αεροσκάφος χτύπησε ένα αεροπλάνο της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε στο Σιάτλ.

Το αεροσκάφος της Delta, ένα Boeing 738-800 με 142 επιβάτες και προορισμό το Πουέρτο Βαγιάρτα, περίμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπάγωσης, όταν χτυπήθηκε από το Boeing 787-9 Dreamliner της Japan Airline, το οποίο είχε προσγειωθεί, προερχόμενο από το Τόκιο.

JUST IN: Japan Airlines plane hits Delta Air Lines jet while taxiing at Seattle Airport pic.twitter.com/ZfuMcysCkz — BNO News (@BNONews) February 5, 2025

🚨#BREAKING: A Japan Airlines jet has collided with parked Delta jet at Seattle Tacoma International Airport ⁰⁰📌#Seattle | #Washington



Watch as footage captures the moment a Japan Airlines jet collides with a parked Delta Air Lines aircraft at Seattle-Tacoma International… pic.twitter.com/qaoak9oT34 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 5, 2025

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι το δεξί φτερό ενός τζετ της Japan Airlines χτύπησε το ουραίο τμήμα ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα.

Η FAA ανέστειλε προσωρινά ορισμένες πτήσεις προς το αεροδρόμιο αυτό, λόγω του συμβάντος, το οποίο διερευνάται. Η Delta ανακοίνωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι επιβάτες της ταξιδεύουν με άλλο αεροσκάφος. Η εταιρεία θα συνεργαστεί επίσης, με την FAA και άλλες υπηρεσίες στην έρευνα ενώ η Japan Airlines δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχόλιο.