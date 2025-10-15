ΔΙΕΘΝΗ
Sia: Ο πρώην σύζυγός της ζητά διατροφή 250.000 δολάρια τον μήνα

Υποστήριξε στο δικαστήριο όχι χρειάζεται τη διατροφή για να διατηρήσει τον «πολυτελή και ανώτερης τάξης τρόπο ζωής» που απολάμβανε κατά τη διάρκεια του γάμου του με την τραγουδίστρια

Φωτ. αρχείου Sia / Getty Images
Ο πρώην σύζυγος της Sia, ζητά πάνω από 250.000 δολάρια (περίπου 187.000 λίρες) μηνιαίως ως διατροφή από την τραγουδίστρια.

Η Sia -το πλήρες όνομα της οποίας είναι Sia Furler- επικαλέστηκε «ασυμφωνία χαρακτήρων» όταν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Daniel Bernard τον Μάρτιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC από τα έγγραφα του δικαστηρίου, ο πρώην σύζυγός της δήλωσε ότι χρειάζεται τη διατροφή, προκειμένου να διατηρήσει τον «πολυτελή και ανώτερης τάξης τρόπο ζωής» που απολάμβανε κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Συγκεκριμένα, ο 47χρονος υποστήριξε ότι η προσωρινή διατροφή που ζητά είναι «απαραίτητη», καθώς η 49χρονη Sia ήταν το οικονομικό στήριγμα στον γάμο τους.

Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι ήταν «οικονομικά εξαρτημένος από τη Sia», καθώς είχε εγκαταλείψει τη δουλειά του για να διευθύνει μαζί της μια ιατρική επιχείρηση που τελικά δεν ευδοκίμησε.

Ο Daniel Bernard ανέφερε επίσης ότι το ζευγάρι – που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και έχει έναν γιο 18 μηνών – είχε μηνιαία έξοδα άνω των 400.000 δολαρίων για ιδιωτικά τζετ, διακοπές, πολυτελή γεύματα και αρκετούς υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. «Ποτέ δε χρειάστηκε να παρακολουθούμε τα έξοδά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ως πρώην ογκολόγος-ακτινολόγος, δήλωσε επίσης ότι θα χρειαστεί να ολοκληρώσει πολυετή εκπαίδευση και να περάσει απαιτητικές εξετάσεις, ώστε να μπορέσει να ανανεώσει την άδειά του και να ασκήσει ξανά το επάγγελμα.

Τέλος, ζήτησε επιπλέον και οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και των δαπανών για οικονομικούς ελέγχους.

Με πληροφορίες από BBC

