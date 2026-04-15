Σχεδόν σαν τη λίμνη Κόμο: Η Γερμανία μετατρέπει παλιά ορυχεία σε τεράστιο σύμπλεγμα λιμνών

Συνολικά, το σύμπλεγμα καλύπτει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη τεχνητή υδάτινη περιοχή στην Ευρώπη

Πανοραμική όψη του συμπλέγματος / Φωτ.: Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.
Ένα τεράστιο έργο αποκατάστασης τοπίουτη Γερμανία είναι πλέον σχεδόν έτοιμο, καθώς τα παλιά ορυχεία λιγνίτη στην περιοχή της Λουσατιάς μετατρέπονται σταδιακά σε ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα λιμνών, με συνολική έκταση σχεδόν αντίστοιχη με εκείνη της Λίμνης Κόμο.

Η λίμνη Ζέντλιτς, η τελευταία προσθήκη στο σύμπλεγμα, αναμένεται να ανοίξει στο κοινό στα τέλη Απριλίου, για κολύμπι και σκάφη αναψυχής. Με έκταση περίπου 14 τετραγωνικών χιλιομέτρων, θα είναι η μεγαλύτερη λίμνη αναψυχής της περιοχής.

Το ευρύτερο έργο, που βρίσκεται ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Δρέσδη, περιλαμβάνει δεκάδες τεχνητές λίμνες και θα χρειαστούν ακόμη δεκαετίες για να ολοκληρωθεί πλήρως. Συνολικά, το σύμπλεγμα καλύπτει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη τεχνητή υδάτινη περιοχή στην Ευρώπη.

Η εξόρυξη λιγνίτη στην πρώην Ανατολική Γερμανία άφησε πίσω της τεράστιους κρατήρες, βάθους άνω των 60 μέτρων. Από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε η σταδιακή μετατροπή τους σε λίμνες, διαδικασία που επιταχύνθηκε μετά την επανένωση της Γερμανίας με τη δημιουργία ειδικών φορέων αποκατάστασης.

Η κρατική εταιρεία αποκατάστασης ορυχείων LMBV έχει αναλάβει την πλημμύριση και διαμόρφωση περίπου 50 λιμνών, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές βρίσκονται στη Λουσατία. Σύμφωνα με στελέχη της, πρόκειται για έργο που θα ολοκληρωθεί σε βάθος δύο γενεών.

Το συνολικό κόστος έχει ήδη ξεπεράσει τα 13 δισ. ευρώ σε εθνικό επίπεδο, με χρηματοδότηση κυρίως από το γερμανικό κράτος και τα ομόσπονδα κρατίδια. Για κάθε λίμνη, το κόστος μπορεί να κυμανθεί από 200 έως 600 εκατ. ευρώ, ενώ απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Η δημιουργία των λιμνών γίνεται μέσω ελεγχόμενης διοχέτευσης νερού από ποτάμια όπως ο Νάισε και ο Σπρέε, διαδικασία που διαφορετικά θα διαρκούσε έως και έναν αιώνα αν βασιζόταν αποκλειστικά στη φυσική συγκέντρωση νερού από βροχή και υπόγεια ύδατα.

Πέρα από την τουριστική ανάπτυξη, οι νέες λίμνες λειτουργούν και ως αποθέματα νερού, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση περιόδων ξηρασίας και στη ρύθμιση της στάθμης ποταμών.

Σημαντικό ορόσημο αναμένεται και το καλοκαίρι, όταν πέντε από τις μεγαλύτερες λίμνες της περιοχής θα συνδεθούν μέσω καναλιών, δημιουργώντας ενιαίο πλωτό δίκτυο περίπου 5.000 εκταρίων.

Η μετάβαση της Λουσατίας από βιομηχανική ζώνη εξόρυξης σε τουριστικό προορισμό έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει οικονομικά, με αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών και νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών.

Το έργο θεωρείται από ειδικούς πιθανό πρότυπο για άλλες ευρωπαϊκές περιοχές που αντιμετωπίζουν τη μετάβαση μετά την απολιγνιτοποίηση, συνδυάζοντας περιβαλλοντική αποκατάσταση με αναπτυξιακή στρατηγική.

Με πληροφορίες από Euronews

