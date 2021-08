Το δυστοπικό θρίλερ επιστημονικής φαντασία «Ζωντανός Θρύλος» επικαλούνται μεταξύ άλλων όσοι είναι επιφυλακτικοί ή αποκηρύσσουν εντελώς το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, με τον σεναριογράφο της ταινίας να υπερθεματίζει πως «η πλοκή είναι προϊόν φαντασίας».



Ο Ακίβα Γκόλντσμαν που συνυπογράφει το σενάριο για την ταινία του 2007 με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ, διαμηνύει εμφατικά πως το «Ζωντανός Θρύλος» είναι 100% επιστημονική φαντασία, μετά τη δήλωση ανώνυμης πηγής σε πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times πως φοβόταν τον εμβολιασμό λόγω των όσων συνέβησαν στην ταινία.



Συγκεκριμένα, σε δημοσίευμα των ΝΥΤ, ιδιοκτήτης καταστήματος οπτικών τσο Μπρονξ πάλευε να πείσει κάποιους από τους εργαζομένους του να εμβολιαστούν, με έναν από αυτούς να επικαλείται την πλοκή του Ζωντανού Θρύλου ως πηγή ανησυχίας και δισταγμού.

«Μία υπάλληλος είπε πως ανησυχεί γιατί πιστεύει πως το εμβόλιο μετέτρεψε τους χαρακτήρες της ταινίας 'Ζωντανός Θρύλος' σε ζόμπι. Οι άνθρωποι που αντιτίθενται στα εμβόλια, διακινούν ευρέως στα social media αυτόν τον ισχυρισμό για την πλοκή της ταινίας. Ωστόσο, η μάστιγα που μετέτρεπε σε ζόμπι τους ανθρώπους στην ταινία προκλήθηκε από γενετικά επαναπρογραμματισμένο ιό και όχι από το εμβόλιο» γράφει χρήστρια του Twitter, αναρτώντας το δημοσίευμα των ΝΥΤ που φιλοξενεί το επίμαχο απόσπασμα.

«Ω. Θεέ. Μου. Είναι ταινία. Την επινόησα. Δεν. Είναι. Αληθινή.» τουίταρε εμφατικά ο Γκόλντσμαν θέλοντας να διαλύσει κάθε παραπληροφόρηση για την ταινία.

Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real.