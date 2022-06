Σεισμός στο Αφγανιστάν: 1.000 νεκροί και 1.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με αξιωματούχους

Σχεδόν 1.000 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί και ακόμη περισσότεροι οι τραυματίες, στο Αφγανιστάν μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την χώρα.

Τον απολογισμό των νεκρών επιβεβαίωσε αξιωματούχος των Ταλιμπάν στο BBC ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Ο ηγέτης των Ταλιμπάν Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα δήλωσε ότι εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί.

Πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες.

Ο επικεφαλής πληροφοριών για την επαρχία Πακτικά, Μοχάμαντ Αμίν Χαζίφι, δήλωσε στο BBC ότι 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.500 τραυματίστηκαν.

Οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, πρόσθεσε.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 44 χιλιόμετρα από τη νοτιοανατολική πόλη Khost λίγο μετά τη 01:30 τοπική ώρα, όταν πολλοί άνθρωποι κοιμόντουσαν.

Οι Ταλιμπάν ζήτησαν διεθνή βοήθεια, δήλωσε στο BBC ο Sam Mort από τη μονάδα της Unicef ​​στην Καμπούλ.

«Οι αρχές των Ταλιμπάν επικοινώνησαν νωρίς σήμερα το πρωί και ζήτησαν από την οικογένεια του ΟΗΕ εδώ στο Αφγανιστάν να τους υποστηρίξει για την αξιολόγηση των αναγκών και την ανταπόκριση σε όσους επλήγησαν», σημείωσε.

Οι σεισμοί προκαλούν σημαντικές ζημιές στο Αφγανιστάν καθώς οι κατοικίες σε πολλές αγροτικές περιοχές είναι ασταθείς, κακές κατασκευές και άτεχνα χτισμένες.

Ο Alem Wafa, αγρότης, μίλησε με κλάματα στο BBC και είπε ότι οι επίσημες ομάδες διάσωσης δεν έχουν φτάσει ακόμη στο απομακρυσμένο χωριό Gyan, μία από τις πιο σοβαρά πληγείσες περιοχές.

«Δεν υπάρχουν επίσημοι φορείς για να παράσχουν βοήθεια, αλλά ήρθαν εδώ άνθρωποι από γειτονικές πόλεις και χωριά για να σώσουν ανθρώπους. Έφτασα σήμερα το πρωί και εγώ ο ίδιος βρήκα 40 πτώματα».

«Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μικρά, πολύ μικρά παιδιά. Υπάρχει ένα νοσοκομείο εδώ. Αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την καταστροφή. Δεν έχει τη δυνατότητα» πρόσθεσε.

Ντόπιοι που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters περιέγραψαν φρικτές σκηνές θανάτου και καταστροφής.

Τα περισσότερα από τα θύματα μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στις συνοικίες Gayan και Barmal στην Πάκτικα, σύμφωνα με γιατρό που μίλησε στο BBC. Το ειδησεογραφικό σάιτ Etilaat-e Roz ανέφερε ότι ένα ολόκληρο χωριό στο Gayan είχε καταστραφεί.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών με εστιακό βάθος περίπου 51 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τους σεισμολόγους.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε απόσταση άνω των 500 χλμ σε Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ινδία. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένιωσαν τον σεισμό στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, καθώς και στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές στο Πακιστάν, σύμφωνα με το BBC Urdu.

Ολόκληρο το Αφγανιστάν είναι σεισμογενής περιοχή, καθώς βρίσκεται σε μια τεκτονικά ενεργή περιοχή, πάνω από μια σειρά από ρήγματα, όπως το Chaman, το Hari Rud, το Central Badakhshan και το Darvaz.

Την τελευταία δεκαετία περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε σεισμούς στη χώρα, αναφέρει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ ενώ υπάρχουν κατά μέσο όρο 560 θάνατοι ετησίως από σεισμούς.

Με πληροφορίες του BBC