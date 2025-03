Σεισμός στη Μιανμάρ: O αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 1.644 - Αυξάνεται δραματικά

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό στη Μιανμάρ, την ώρα που διατυπώνονται εκτιμήσεις για χιλιάδες ακόμη θύματα.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, o αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ ανήλθε σε 1.644.

Παράλληλα, ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 3.408 τραυματίες, ενώ τουλάχιστον 139 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Σημειώνεται επίσης, πως δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν και 78 θεωρούνται αγνοούμενοι στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

