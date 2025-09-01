Σεισμός 6R στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί, ισοπεδώθηκαν χωριά

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ χτύπησε τα ξημερώματα την επαρχία Κουνάρ στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 800 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 2.500.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:47 το βράδυ τοπική ώρα, με το επίκεντρο περίπου 27 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Το εστιακό βάθος ήταν περίπου 8 με 10 χιλιόμετρα, γεγονός που συνηθίζει να αυξάνει την καταστροφική ισχύ του σεισμού.

Βίντεο από την γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ δείχνουν κατοίκους να σκάβουν με τα χέρια τους στα συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες, ενώ τραυματίες μεταφέρονται με φορεία σε ελικόπτερα.

CCTV footage shows the moment a magnitude 6.0 earthquake struck eastern Afghanistan. At least 600 people were killed and 1,500 injured, according to the Taliban government. pic.twitter.com/4BuJ5p6DUF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 1, 2025

Αρκετά χωριά έχουν «καταστραφεί ολοσχερώς» από τον σεισμό, σύμφωνα με έναν Αφγανό αξιωματούχο. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Κουνάρ ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί θάνατοι και τραυματίες στις περιοχές Νουρ Γουλ, Σόκι, Βατπούρ, Μανόγκι και Τσαπαντάρε.

#Kunar:

A powerful #earthquake struck late last night in various areas of Nurgal district, Kunar province, causing both human casualties and significant financial losses to local communities.

In the immediate aftermath, officials from the #ARCS, along with medical teams, rushed… pic.twitter.com/dolNY2N6dp — Afghan Red Crescent | افغاني سره میاشت (@ARCSAfghanistan) September 1, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, ο σεισμός έπληξε επίσης μια σειρά από πόλεις. Ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και πολλά χωριά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

#BREAKING



At least 622 people killed in Afghanistan earthquake



6.0 magnitude earthquake struck eastern #Afghanistan near Jalalabad late Sunday



Entire villages in Kunar province destroyed. Officials warn the toll may rise as rescue teams reach remote areas… pic.twitter.com/XecM17Enxc — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 1, 2025





Ιατρικές ομάδες από το Κουνάρ, το Νανγκαρχάρ και την πρωτεύουσα Καμπούλ έχουν φτάσει στην περιοχή». Ανέφερε ότι πολλές περιοχές δεν έχουν καταφέρει να αναφέρουν τον αριθμό των θυμάτων και «ο αριθμός αναμένεται να αλλάξει» καθώς αναφέρονται θάνατοι και τραυματισμοί.

Η Τζαλαλαμπάντ είναι ένας σημαντικός εμπορικός κόμβος λόγω της γειτνίασής της με τον κύριο συνοριακό σταθμό του Πακιστάν, με πληθυσμό περίπου 300.000 κατοίκων. Η πλειονότητα των κτιρίων της πόλης είναι χαμηλών ορόφων, από σκυρόδεμα και τούβλα, ενώ στις περιφερειακές περιοχές υπάρχουν σπίτια φτιαγμένα από πλιθιά και ξύλο, με πολλές κατασκευές ευάλωτες σε σεισμούς.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025

Η επαρχία Κουνάρ και οι γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες ανάμεσα στα ερείπια. Οι αριθμοί για τους νεκρούς και τους τραυματίες παραμένουν ανοιχτοί προς αναπροσαρμογή καθώς οι αναφορές φτάνουν από απομακρυσμένα χωριά. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν, ανέφερε ότι επαγγελματικές ιατρικές ομάδες από Κουνάρ, Νανγκαρχάρ και την πρωτεύουσα Καμπούλ έχουν ήδη φύγει προς την πληγείσα περιοχή για παροχή βοήθειας.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Αυτή η καταστροφή επιβαρύνει ακόμα περισσότερο μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, η οποία αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές ανθρωπιστικές προκλήσεις και περιορισμένη διεθνή βοήθεια. Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε σεισμογενή ζώνη, στον κόμβο συναντήσεως των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας, και οι σεισμοί στην περιοχή του Χίντου Κους είναι συχνές και συχνά θανατηφόροι.

Να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2023, σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν είχε προκαλέσει πάνω από 1.500 έως 4.000 νεκρούς, σύμφωνα με τις διάφορες εκτιμήσεις. Η πρόσφατη αυτή καταστροφή έρχεται να υπενθυμίσει την ευαλωτότητα της χώρας σε φυσικές καταστροφές και την ανάγκη για αποτελεσματική ανθρωπιστική ανταπόκριση.