Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους δυο παιδιά

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με το BBC, έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν όταν σεισμός 6 βαθμών έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ιδίως τομέα που γειτονεύει με το Πακιστάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Νωρίτερα ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες. Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων λόγω της απομακρυσμένης θέσης των πληγεισών περιοχών. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσαν στο BBC ότι «εκατοντάδες» άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Με τους δρόμους να είναι μπλοκαρισμένοι από κατολισθήσεις, η αστυνομία της επαρχίας Κουνάρ δήλωσε στο BBC ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από αέρος. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει ζητήσει επείγουσα βοήθεια από διεθνείς οργανώσεις.

Ελικόπτερα που μεταφέρουν ιατρικό προσωπικό έχουν φτάσει στην επαρχία Κουνάρ για να περιθάλψουν και να μεταφέρουν τους τραυματίες. Εν τω μεταξύ, στην επαρχία Νανγκαχάρ, δεκάδες εθελοντές έχουν σπεύσει στα νοσοκομεία για να δώσουν αίμα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.