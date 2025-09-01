Σεισμός 6R στο Αφγανιστάν: Ξεπερνούν τους 500 οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Reuters, από τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, ενώ οι διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια των σπιτιών για επιζώντες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στην ορεινή επαρχία Κουνάρ στις 11:47 το βράδυ της Κυριακής και το επίκεντρο ήταν 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα. Οι σεισμοί με μικρότερο βάθος τείνουν να προκαλούν περισσότερες καταστροφές.

Είκοσι λεπτά αργότερα σημειώθηκε άλλος σεισμός μεγέθους 4,5 στην ίδια επαρχία. «Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι μεγάλος, αλλά επειδή η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμα στο σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν.

🚨 TRAGEDY: A 6.2 magnitude earthquake has devastated southeastern Afghanistan.

📍 Epicenter near Asadabad, Kunar Province

💔 250+ lives lost, 500+ injured

Rescue teams racing against time to save survivors.#earthquake pic.twitter.com/MiGiatO6vu — Raj (@RjTr0) September 1, 2025

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας Κουνάρ ανέφερε αρχικά ότι τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 500 τραυματίστηκαν στις περιοχές Νουρ Γκουλ, Σόκι, Γουάτπουρ, Μανόγκι και Τσαπαδάρε.

O αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και καταγραφής ζημιών σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, όπου πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με υλικά που δεν αντέχουν σε σεισμούς.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025

Ο Σεντικουλά Κουράισι Μπάντλου, υπεύθυνος επικοινωνίας της επαρχίας Νανγκαρχάρ, έδωσε έναν απολογισμό 9 νεκρών στην επαρχία του, σύμφωνα με τους New York Times. Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, δήλωσε ο επικεφαλής πληροφόρησης της επαρχίας, Νατζιμπούλα Χανίφ, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται καθώς καταφθάνουν αναφορές από απομακρυσμένες περιοχές με λίγους δρόμους.

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στα σύνορα με το Πακιστάν

Η Τζαλαλαμπάντ είναι μια πολύβουη εμπορική πόλη λόγω της γειτνίασής της με το γειτονικό Πακιστάν και αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Αν και ο πληθυσμός της σύμφωνα με τον δήμο είναι περίπου 300.000 κάτοικοι, η μητροπολιτική της περιοχή θεωρείται πολύ μεγαλύτερη. Τα περισσότερα κτίρια είναι χαμηλών ορόφων, κατασκευασμένα κυρίως από σκυρόδεμα και τούβλα, ενώ οι περιφερειακές περιοχές περιλαμβάνουν σπίτια κατασκευασμένα από πλιθιά και ξύλο. Πολλά από αυτά είναι κακοφτιαγμένα.

#افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ #کونڑ سمیت ملک کے مشرقی صوبوں میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ رات 12 بجے انے والے زلزلے سے کئی عمارتیں گرگئی ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ #مجاہد @Zabehulah_M33 کے مطابق امدادی ٹیمیں علاقے میں لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ مرکز… pic.twitter.com/DPKcmpUZW3 — Tahir Khan (@taahir_khan) August 31, 2025

Οι διασώστες εργάζονται σε διάφορες περιοχές της ορεινής επαρχίας όπου έπληξε ο σεισμός, καταστρέφοντας σπίτια από πλιθιά και πέτρα, στα σύνορα με την περιοχή Χαϊμπέρ Παχτούνχουα του Πακιστάν, ανέφεραν οι αρχές.

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Χίντου Κους, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

Μια σειρά σεισμών στη δυτική περιοχή του Αφγανιστάν είχε σκοτώσει πάνω από 1.000 ανθρώπους πέρυσι, αναδεικνύοντας πόσο ευάλωτη είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου σε φυσικές καταστροφές.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,3 στο Αφγανιστάν, ακολουθούμενος από ισχυρούς μετασεισμούς. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εκτίμησε ότι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν έναν πολύ χαμηλότερο απολογισμό, γύρω στους 1.500 νεκρούς. Ήταν η πιο φονική φυσική καταστροφή που έχει πλήξει το Αφγανιστάν τις τελευταίες δεκαετίες.