«Σε ποιον δεν αρέσει ένας γυναικείος τσακωμός;»: Η Κάλας απαντά στα σενάρια σύγκρουσης με φον ντερ Λάιεν

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας υποβάθμισε τα σενάρια σύγκρουσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από δημοσίευμα που έκανε λόγο για ανταγωνισμό μεταξύ τους ως προς τον συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δημοσίευμα του POLITICO, επικαλούμενο διπλωμάτες και αξιωματούχους της ΕΕ, περιέγραφε μια «εμφανή» αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πλευρών, αποδίδοντάς την σε αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και στην ύπαρξη διαφορετικών κέντρων λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες.

Σε συνέντευξή της στη δημόσια τηλεόραση της Εσθονίας, η Κάλας απέρριψε τις αιχμές. «Σε ποιον δεν αρέσει ένας γυναικείος τσακωμός;», ανέφερε, για να προσθέσει ότι «Πέρα από τα αστεία, στην πραγματικότητα συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Η Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, ανέλαβε τη θέση της Ύπατης Εκπροσώπου τον Δεκέμβριο του 2024. Ο ρόλος της συνδυάζει αρμοδιότητες σε διαφορετικά επίπεδα της ΕΕ, καθώς είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής, προεδρεύει στα συμβούλια υπουργών Εξωτερικών και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη.

Αυτό το θεσμικό «διπλό καπέλο» έχει διαχρονικά δημιουργήσει επικαλύψεις με την πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία διαδραματίζει επίσης κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Διαφωνίες για τον συντονισμό

Ένα από τα σημεία τριβής αφορά την απόφαση της Επιτροπής να δημιουργήσει δική της δομή ανάλυσης πληροφοριών, παρά το γεγονός ότι αντίστοιχες δυνατότητες υπάρχουν ήδη στην ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία.

«Δεν μπορούμε να διπλασιάζουμε τις ίδιες λειτουργίες στην Ευρώπη», σημείωσε η Κάλας. «Αν κάτι γίνεται αποτελεσματικά σε ένα επίπεδο, θα πρέπει να παραμείνει εκεί».

Η ίδια αναγνώρισε ότι «θεσμικές εντάσεις» υπήρχαν εξαρχής, αλλά τις απέδωσε σε ζητήματα λειτουργικότητας και όχι προσωπικής αντιπαράθεσης. «Η Ευρώπη πρέπει να λειτουργεί ως μία ομάδα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες δεν διακρίνουν τις επιμέρους αρμοδιότητες των θεσμών.

Απάντηση Κάλας στα σχόλια Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Στην ίδια συνέντευξη, η Κάλας απάντησε και σε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το NATO «χάρτινη τίγρη», επικρίνοντας την απουσία δράσης στα Στενά του Ορμούζ.

Η ευρωπαία αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα προς το ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι βάσιμο να λέγεται πως η Συμμαχία δεν παρενέβη».

«Ποιος ωφελείται από τέτοιες τοποθετήσεις ή από διαφωνίες μεταξύ συμμάχων;», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο μόνος που βγαίνει κερδισμένος είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με πληροφορίες από Politico