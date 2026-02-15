Διάσκεψη του Μονάχου: «Η Ρωσία είναι διαλυμένη», δήλωσε η Κάγια Κάλας

H Κάγια Κάλας Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες εντός της ΕΕ είναι έτοιμες να δώσουν στην Ουκρανία μία ακριβή ημερομηνία για το πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ένταξή της.

«Η αίσθηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία», δήλωσε η Κάλας στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου.

«Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και τότε, από προτεραιότητα και άμεση ανάγκη θα πρέπει να κινηθούμε και να δείξουμε ότι η Ουκρανία είναι τμήμα της Ευρώπης», δήλωσε η ίδια.

Οι δηλώσεις της Κάγια Κάλας από το Μόναχο

Στην πρώτη της απάντηση στην ομιλία του Ρούμπιο χθες, ανέρερε ότι δηκτικά «σε αντίθεση με ό,τι λένε ορισμένοι, η «παρακμιακή» Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει τον αφανισμό του πολιτισμού της» και προσθέτει ότι πολλές χώρες «εξακολουθούν να θέλουν να γίνουν μέλη της λέσχης μας – και όχι μόνο οι Ευρωπαίοι», αναφερόμενη στον Καναδά.

Δήλωσε, επίσης, ότι η Ρωσία συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πρόκληση.

«Αυτό ξεκινά στην Ουκρανία, αλλά γνωρίζουμε ότι ο τελικός στόχος της Ρωσίας δεν είναι το Ντονμπάς», λέει, επισημαίνοντας τις συνεχείς προσπάθειες να σαμποτάρει ή να υπονομεύσει τις χώρες της ΕΕ».

«Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με τη Ρωσία: η Ρωσία δεν είναι υπερδύναμη. Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων 4 ετών πλήρους πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει προχωρήσει ελάχιστα πέρα από τις γραμμές του 2014, και το κόστος; 1,2 εκατομμύρια θύματα.

Σήμερα, η Ρωσία είναι διαλυμένη, η οικονομία της είναι σε κατάρρευση. Είναι αποσυνδεδεμένη από τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας και οι ίδιοι οι πολίτες της φεύγουν.

Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη απειλή που παρουσιάζει η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι ότι κερδίζει περισσότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από ό,τι έχει επιτύχει στο πεδίο της μάχης».

Με πληροφορίες από Reuters και Guardian

