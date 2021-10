Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 48χρονος σκηνοθέτης Joel Souza, τον οποίο πυροβόλησε ο Άλεκ Μπάλντουιν κατά λάθος, με όπλο από τα γυρίσματα σε ένα δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην διευθύντρια φωτογραφίας.

Ο σκηνοθέτης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Σάντα Φε, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, Χουάν Ρίος.

Πηγή κοντά στην έρευνα είπε ότι ο Μπάλντουιν, 63 ετών, ανακρίθηκε από τους ερευνητές ενώ φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media μετά το συμβάν τον δείχνουν συντετριμμένο.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν το περιστατικό ήταν ατύχημα, είπε ο Ρίος. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και η έρευνα παραμένει ανοιχτή, όπως τόνισε ο Ρίος.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο Bonanza Creek Ranch, όπου ήταν σε εξέλιξη τα γυρίσματα της ταινίας Rust με πρωταγωνιστή τον Άλεκ Μπάλγουιν, ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε δελτίο τύπου.

Ο Ρίος είπε ότι το περιστατικό έγινε είτε κατά τη διάρκεια πρόβας είτε των γυρισμάτων ενώ το γραφείο του σερίφη παίρνει καταθέσεις από ανθρώπους της παραγωγής για να καθορίσει πώς πυροβολήθηκαν τα δύο μέλη της από τον ηθοποιό.

«Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τώρα πώς και ποιος τύπος βλήματος χρησιμοποιήθηκε στο πυροβόλο όπλο», είπε. Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:50 μ.μ. τοπική ώρα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Δεν είναι σαφές εάν το άτομο που γέμισε το όπλο τοποθέτησε κατά λάθος σφαίρες μέσα ή αν κάτι είχε σφηνώσει στην κάννη που χτύπησε τον σκηνοθέτη καθώς και την διευθύντρια φωτογραφίας.

Πληροφορίες από τα Αμερικανικά Μέσα αναφέρουν ότι η 42χρονη χτυπήθηκε στην κλείδα, μεταφέρθηκε με αεροπλάνο εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Άλεκ Μπάλγουιν πυροβόλησε θανάσιμα με όπλο αντίκα, την διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, Halyna Hutchins, 42 ετών και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Joel Souza.

Η Hutchins πέθανε κατά τη μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Νέου Μεξικό, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Ο σκηνοθέτης μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Christus St. Vincent, όπου λαμβάνει επείγουσα ιατρική φροντίδα, όπως δήλωσε το γραφείο του σερίφη.

«Λάβαμε τα τραγικά νέα σήμερα το απόγευμα, ότι ένα από τα μέλη μας, η Halyna Hutchins, η Διευθύντρια Φωτογραφίας σε μια παραγωγή που ονομάζεται «Rust» στο Νέο Μεξικό πέθανε από τραύματα που υπέστη στα γυρίσματα», δήλωσε ο John Lindley, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κινηματογραφιστών.

«Οι λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς αυτή τη στιγμή, αλλά ελέγχουμε για να μάθουμε περισσότερα και υποστηρίζουμε την διεξαγωγή μιας πλήρους έρευνας για αυτό το τραγικό συμβάν. Αυτή είναι μια τρομερή απώλεια και θρηνούμε για το θάνατο ενός μέλους της οικογένειας μας» πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, Rust Movie Productions LLC, δήλωσε ότι «Όλο το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από τη σημερινή τραγωδία και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Halyna. Διακόψαμε την παραγωγή της ταινίας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας του Σάντα Φε.

»Θα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους όσους συνδέονται με την ταινία καθώς εργαζόμαστε για την επεξεργασία αυτού του απαίσιου συμβάντος».

