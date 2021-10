Ο Αλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με «όπλο γυρισμάτων» σκοτώνοντας 42χρονη φιλμογράφο στο σετ ταινίας

Το Χόλιγουντ έχει «παγώσει» από το πρωί, που έγινε γνωστό ότι ο χολιγουντιανός ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα «όπλο γυρισμάτων» στο σετ της ταινίας Rust, σκοτώνοντας την διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.

Όλα συνέβησαν στο σκηνικό του γουέστερν Rust, ενός ανεξάρτητου φιλμ που γυριζόταν στη δημοφιλή τοποθεσία Bonanza Creek Ranch, νότια της Σάντα Φε. Ο Μπάλντουιν εκτός από πρωταγωνιστής είναι και παραγωγός της ταινίας.

Η 42χρονη φιλμογράφος Χάτσινς διακομίστηκε με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Νιου Μέξικο στο Αλμπουκέρκι όπου και κατέληξε. Ο 48χρονος Σούζα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο Christus St. Vincent στη Σάντα Φε, όπου και δέχεται τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σερίφη της κομητειάς, η Χάτσινς και ο Σόουζα χτυπήθηκαν όταν ο 68χρονος Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο γυρισμάτων. Η τοπική εφημερίδα Santa Fe New Mexican reported μετέδωσε πως ο Μπάλντουιν ήταν συντετριμμένος και έκλαιγε όσο απαντούσε στα ερωτήματα των επιθεωρητών.

Προς το παρόν κανείς δεν έχει συλληφθεί για το συμβάν, ούτε έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Αξιωματικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και η υπόθεση παραμένει «ανοικτή και ενεργή» σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Οι εκπρόσωποι του Μπάλντουιν δεν ήταν διαθέσιμοι για κάποιο άμεσο σχόλιο στις κρούσεις του περιοδικού Variety.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec