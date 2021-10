Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι καταδίκασε την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κηρυχθούν «persona non grata» δέκα πρεσβευτές Δυτικών χωρών.

Πρόκειται για ένδειξη της απολυταρχικής στροφής της τουρκικής κυβέρνησης, επεσήμανε σε ανάρτησή του ο Νταβίντ Σασόλι, για τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά των 10 πρεσβευτών που έκαναν κοινή δήλωση υπέρ του Οσμάν Καβαλά.

«Η απέλαση δέκα πρεσβευτών είναι ένα σημάδι της απολυταρχικής στροφής της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν θα εκφοβιστούμε. Ελευθερία για τον Οσμάν Καβαλά», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της ευρωβουλής.

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.



Freedom for Osman Kavala.