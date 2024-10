Σαρωτικές πλημμύρες στη Βοσνία - Τουλάχιστον 14 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βοσνία, μετά από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται, ενώ από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις κατολισθήσεις, έχουν καταστραφεί δρόμοι, σπίτια και γέφυρες στο κέντρο της Βοσνίας. Η πόλη Γιαμπλάνιτσα κοντά στο Σαράγεβο, έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ σημειώνεται πως εκεί καταγράφηκαν οι θάνατοι.

Σπίτια έχουν μετατραπεί σε ερείπια από τις κατολισθήσεις, ενώ παράλληλα όπως όλα δείχνουν πρόκειται για τις χειρότερες πλημμύρες στη Βοσνία από το 2014. Τότε τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια των πλημμυρών.

The M-17 road that is directly linking Sarakevo to Mostar has been washed away by flooding last night near Jablanica. Traffic completely halted.#Bosnia pic.twitter.com/4fu8oleWjk — Aldin 🇧🇦 (@aldin_aba) October 4, 2024

Terrible floods hit Bosnia and Herzegovina early this morning, where 14 people have lost their lives so far. Incredible damage of infrastructure and property. It seems like the more money we let the climate cult steal, the worse the weather gets. pic.twitter.com/X78haBir0W — JereMemez (@Jere_Memez) October 4, 2024

«Τουλάχιστον 14 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή της Γιαμπλάνιτσα. Υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς αγνοούμενους», ανέφερε ο Ντάρκο Τζούκαν, εκπρόσωπος του περιφερειακού καντονιού. «Σε ορισμένες περιοχές φαίνονται μόνο τμήματα της στέγης. Δεν μπορώ να θυμηθώ κρίση τέτοιου μεγέθους από την εποχή του πολέμου (1992-1995)», συμπλήρωσε.

Η πόλη Κισιλιάκ στην κεντρική Βοσνία πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός ποταμού, με τα λασπόνερα να φτάνουν μέχρι τις πόρτες επιχειρήσεων και σπιτιών. Την ίδια ώρα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης άφησε να εννοηθεί ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί. «Υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες και έναν αριθμό τραυματιών και αγνοουμένων», σημείωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Terrible floods hit Bosnia and Herzegovina early this morning, where 14 people have lost their lives so far. Incredible damage of infrastructure and property, a very sad day for my beautiful homeland. 🖤🇧🇦 pic.twitter.com/PyKOvfAPdv — Martina Mlinarević (@MartinaMlinare1) October 4, 2024

Η Κροατία επλήγη επίσης από πλημμύρες, οι Αρχές της χώρας εξέδωσαν προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην ακτή της Αδριατικής και στις κεντρικές περιοχές της χώρας, ενώ το Μαυροβούνιο και η Σερβία εξέδωσαν επίσης παρόμοιες προειδοποιήσεις.