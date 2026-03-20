Σαρλ ντε Γκωλ: Εφαρμογή τρεξίματος «αποκάλυψε» τη θέση του αεροπλανοφόρου

Καθώς η γαλλική δύναμη αεροναυτικών επιχειρήσεων πλησιάζει το Ιράν, μια απλή καταγραφή προπόνησης σε εφαρμογή fitness αποδείχθηκε αρκετή για να αποκαλύψει την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο.

Όπως προέκυψε από έρευνα της γαλλικής Le Monde, στις 13 Μαρτίου, ένας νεαρός αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού -του οποίου το όνομα έχει αλλάξει για λόγους προστασίας- έκανε τζόκινγκ στο κατάστρωμα του πλοίου όπου υπηρετεί. Χρησιμοποιώντας το «έξυπνο ρολόι» του, κατέγραψε την άσκησή του, περίπου 7 χιλιόμετρα σε 35 λεπτά. Τα δεδομένα αυτά ανέβηκαν αυτόματα στο προφίλ του στο Strava, το οποίο ήταν δημόσιο.

Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή αποκάλυψε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» και των συνοδευτικών πλοίων του, βορειοδυτικά της Κύπρου και κοντά στις τουρκικές ακτές.

The aircraft carrier Charles-de-Gaulle was tracked in real time by Le Monde because someone was so stupid as to use the Strava fitness app. https://t.co/79ziIwxYfy — Ruslan Trad (@ruslantrad) March 19, 2026

Σαρλ ντε Γκωλ: Δεν είναι δημόσια πληροφορία η ακριβής γεωγραφική του θέση

Η παρουσία του γαλλικού στόλου στην περιοχή δεν ήταν μυστική. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, είχε ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξή του μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, η ακριβής γεωγραφική του θέση δεν ήταν δημόσια πληροφορία.

Το πρόβλημα δεν είναι η παρουσία σύμφωνα με τη Le Monde, αλλά η ακρίβεια και ο χρόνος καθώς η δημοσιοποίηση δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, ειδικά σε συνθήκες πολέμου. Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, δύο γαλλικές βάσεις στην περιοχή έχουν ήδη δεχτεί επιθέσεις, με έναν νεκρό και έξι τραυματίες στρατιώτες.

Ως προς το πώς εντοπίστηκε το αεροπλανοφόρο, μέσα από το προφίλ του αξιωματικού, ήταν δυνατό να παρακολουθήσει κανείς την πορεία του πλοίου τις προηγούμενες εβδομάδες: από τη Μάγχη και την Κοπεγχάγη, μέχρι τη Μεσόγειο. Τα δεδομένα της εφαρμογής επιβεβαιώθηκαν και από δορυφορικές εικόνες, όπου διακρίνεται καθαρά το αεροπλανοφόρο μήκους 262 μέτρων.

Η διαδρομή του τρεξίματος εμφανίζεται ως κύκλοι μέσα στη θάλασσα, ένδειξη ότι ο στρατιωτικός έτρεχε πάνω σε κινούμενο πλοίο.

Σαρλ ντε Γκωλ: Δεν πρόκειται για το μοναδικό περιστατικό

Ο συγκεκριμένος αξιωματικός δεν συνιστά χαρακτηριστική περίπτωση. Σύμφωνα με την έρευνα, και άλλοι στρατιωτικοί χρησιμοποιούν δημόσια προφίλ στο Strava, ανεβάζοντας δραστηριότητες που αποκαλύπτουν θέσεις πλοίων, φωτογραφίες από καταστρώματα και εικόνες εξοπλισμού.

Το γαλλικό Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε ότι τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με τους κανόνες ασφαλείας, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικοί εκπαιδεύονται στην «ψηφιακή υγιεινή» πριν από κάθε αποστολή. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν μέτρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η χρήση εφαρμογών fitness δημιουργεί θέματα ασφαλείας. Το 2024, η ίδια εφημερίδα είχε αποκαλύψει ότι σωματοφύλακες ηγετών, όπως ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέθεταν μέσω Strava ευαίσθητες πληροφορίες για τις μετακινήσεις τους.

Ανάλογες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί και σε πυρηνικά υποβρύχια της Γαλλίας, όπου δεδομένα ασκήσεων αποκάλυπταν το πρόγραμμα περιπολιών.

Με πληροφορίες από Le Monde