Σαουδική Αραβία: Πάνω από ένα εκατομμύριο μουσουλμάνοι πιστοί ξεκίνησαν σήμερα το προσκύνημα στη Μέκκα

Πάνω από ένα εκατομμύριο μουσουλμάνοι πιστοί, ξεκίνησαν σήμερα το μεγάλο ετήσιο προσκύνημα στη Μέκκα.

Νωρίτερα σήμερα, οι προσκυνητές συγκεντρώθηκαν στην ιερότερη πόλη του Ισλάμ, τη Μέκα, και ξεκίνησαν την πρώτη τελετουργία του χατζ, την περιφορά γύρω από την Κάαμπα, τον ιερό μαύρο βράχο μέσα στο Μεγάλο Τέμενος, προς τον οποίο στρέφονται οι μουσουλμάνοι όλου του κόσμου όταν προσεύχονται.

Σημειώνεται πως ο υδράργυρος άγγιξε τους 42 βαθμούς Κελσίου, με τις Αρχές να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 2024, όταν τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι πέθαναν από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι περισσότεροι προσκυνητές έφτασαν αργά το βράδυ στη Μίνα, σε μια κοιλάδα που απέχει μερικά χιλιόμετρα από τη Μέκκα και περιβάλλεται από βραχώδη βουνά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι προσκυνητές που αυτή την ώρα φτάνουν σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο, θα περάσουν τη νύχτα τους στις κλιματιζόμενες σκηνές της Μίνα και αύριο Πέμπτη θα μεταβούν στο όρος Αραφάτ, έναν λόφο όπου ο προφήτης Μωάμεθ απηύθυνε το αποχαιρετιστήριο κήρυγμά του.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Αρχές έχουν λάβει μέτρα για να αποφύγουν μια τραγωδία σαν την περσινή, όταν 1.300 πιστοί πέθαναν λόγω του ακραίου καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία έφτανε τους 51,8 βαθμούς.

Το προσκύνημα αυτό, μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές συναθροίσεις στον κόσμο, είναι ένας από τους «πέντε στύλους» του Ισλάμ και όλοι οι μουσουλμάνοι οφείλουν να το κάνουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, εφόσον διαθέτουν τα μέσα.

Φέτος, οι σκιερές ζώνες επεκτάθηκαν κατά 50.000 τετραγωνικά μέτρα, χιλιάδες διασώστες και νοσηλευτές έχουν κινητοποιηθεί και έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από 400 σημεία με πόσιμο νερό. Οι σαουδαραβικές αρχές χρησιμοποιούν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για να εξετάζουν δεδομένα και εικόνες που τους παρέχει ένα νέο σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Μέκκα.

الله أكبر اللهُ أَكْبر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكبر الله أكبر و للَّهِ الْحَمْد.

