Σαμ Μπάνκμαν Φριντ: Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο πρώην CEO της FTX

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Σαμ Μπάνκμαν- Φριντ, συνελήφθη από την αστυνομία στις Μπαχάμες, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από επίσημο αίτημα που έλαβαν οι Μπαχάμες από τις ΗΠΑ, για κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του Μπάνκμαν- Φριντ. Ο 30χρονος αναμένεται να εκδοθεί στις ΗΠΑ, ανέφεραν στο Reuters από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στις Μπαχάμες, αλλά δεν διευκρίνισαν ποιες κατηγορίες βαραίνουν τον Μπάνκμαν- Φριντ.

Ο Ντάμιαν Γουίλιαμς, εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, επιβεβαίωσε μέσω Twitter τη σύλληψη του 30χρονου, η οποία έγινε «έπειτα από αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, με βάση σφραγισμένο κατηγορητήριο». Το κατηγορητήριο θα αποσφραγιστεί σήμερα και «τότε θα έχουμε περισσότερα να πούμε», συμπλήρωσε.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.