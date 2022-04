Σαδιστικός βομβαρδισμός στο Κραματόρσκ: Επιγραφή «για παιδιά» σε πύραυλο που έπεσε σε σταθμό με χιλιάδες αμάχους

Για πολλοστή φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, άμαχοι γίνονται στόχοι μαχητικών αεροπλάνων, αυτή τη φορά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ όπου χιλιάδες άοπλοι πολίτες περίμεναν να μπουν σε κάποιο τρένο για να απομακρυνθούν από την εμπόλεμη ζώνη.

Οι εικόνες που καταφτάνουν από το πρακτορείο NeXTA είναι σοκαριστικές - άνδρες και γυναίκες κείτονται νεκροί ανάμεσα σε βαλίτσες και καροτσάκια μωρών. Το αίμα τους βάφει το δάπεδο. Σε θραύσμα πυραύλου που έπεσε στον σταθμό, έχει γραφτεί στα ρωσικά «για παιδιά», όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους 4 παιδιά.

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Ολεξάντρ Χανκαρένκο, περίπου 4.000 άνθρωποι --οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά-- βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ όταν επλήγη σήμερα από ρωσικούς πυραύλους.

Η εταιρία των κρατικών σιδηροδρόμων της Ουκρανίας έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στο πλήγμα αυτό, που συνέβη ενώ άμαχοι προσπαθούσαν να διαφύγουν σε ασφαλέστερα σημεία της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για το πυραυλικό χτύπημα και υποστήριξε ότι «μόνο ο ουκρανικός στρατός διαθέτει αυτόν τον τύπο του πυραύλου» που χρησιμοποιήθηκε και προσθέτοντας ότι ήταν παρόμοιος με αυτόν που έπληξε το κέντρο της πόλης Ντονέτσκ στις 14 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι, σύμφωνα με το RIA. Διοικητής της αυτοανακυρηχθείας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ δήλωσε ότι το σημερινό πυραυλικό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό είναι ουκρανική «προβοκάτσια», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα το «κακό δίχως όριο» που έχει εξαπολύσει η Ρωσία, ύστερα από την επίθεση στο Κραματόρσκ. «Χωρίς τη δύναμη και το κουράγιο να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν με κυνισμό τον άμαχο πληθυσμό. Είναι ένα κακό που δεν έχει όριο. Και εάν δεν υπάρξει τιμωρία, δεν θα σταματήσει ποτέ», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, αποκηρύσσοντας τις «απάνθρωπες» μεθόδους των ρωσικών δυνάμεων.

⚡️ The head of the #Donetsk Regional State Administration, Pavel Kyrylenko, reported shelling of the train station in #Kramatorsk.



A dozen dead were reported, the shelling was carried out from an Iskander with a cluster charge. pic.twitter.com/EVxtkbEBSi — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Terrifying footage from the railway station in #Kramatorsk.



The #Russian side continues to accuse the #AFU of shelling. pic.twitter.com/CuZF2HGRUE — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Ο Ζοζέπ Μπορέλ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε απερίφραστα την σημερινή επίθεση, κατηγορώντας τη Ρωσία.

«Καταδικάζω απερίφραστα την τυφλή επίθεση σήμερα το πρωί κατά ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Κραματόρσκ από την Ρωσία, η οποία προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών», αναφέρει ο Μπορέλ σε μήνυμά του στο Twitter.

«Πρόκειται για μια νέα απόπειρα να κλείσουν οι δρόμοι απομάκρυνσης για αυτούς που φεύγουν για να γλιτώσουν από τον αδικαιολόγητο αυτόν πόλεμο και να προκληθεί ανθρώπινος πόνος».