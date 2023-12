Ρουμανία: Πέντε νεκροί από φωτιά σε ξενώνα– Ανάμεσά τους και ένας ανήλικος

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε ξενώνα στη Ρουμανία.

Από τη φωτιά που ξέσπασε στον ξενώνα στη Ρουμανία, δύο άτομα τραυματίστηκαν και άλλοι τρεις αγνοούνται. Μεταξύ των νεκρών οι πυροσβέστες «ταυτοποίησαν έναν ανήλικο που έχασε τη ζωή του», διευκρίνισαν οι ρουμάνικες αρχές.

«Σήμερα το πρωί, στην περιοχή Τοχάνι», στην επαρχία Πράχοβα, «ξέσπασε φωτιά σε έναν χώρο όπου παρέχονται διαμονή και φαγητό», έγραψαν σε μήνυμά τους στο Facebook οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.

A large-scale #fire broke out this morning at Ferma Dacilor, a business operator offering #accommodation and meal services, located in the village of #Tohani (southern Romania). Five people died in the fire, while another three are still searched for. (1/2) pic.twitter.com/R86dxHi9zS