Ρουμανία: 2η στη «μαύρη» λίστα με τις πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η Ρουμανία είναι στη δεύτερη θέση της λίστας με τις πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση για το 2025.

Πρόκειται για μελέτη από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Αυτά τα δεδομένα έρχονται να συμπληρώσουν έκθεση του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών η οποία αναφέρει ότι για την Ελλάδα η υπερβολική ταχύτητα ήταν εκτιμώμενος παράγοντας σε περίπου 18% των θανάτων από τροχαία συμβάντα, ενώ η ίδια έκθεση υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή αυστηρότερης επιβολής των ορίων ταχύτητας (π.χ. μέσω ελέγχων ή καμερών) μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Επίσης, προβλέπεται ότι η ταχύτητα μεγαλύτερη κατά 5% μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος κατά 10% και κατά 20% τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος.

Ποια είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα σε τροχαία και γιατί

Η Σερβία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ως η πιο επικίνδυνη ευρωπαϊκή χώρα για οδήγηση με 78 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2024.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές που θεωρούνται πρότυπα οδικής συμπεριφοράς.

Η υπόλοιπη λίστα: Πού βρίσκονται Ρουμανία και Ελλάδα

Ακολουθούν η Ρουμανία και η Βουλγαρία με 77 και 74 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, αντίστοιχα.

Η Ελλάδα και η Κροατία συμπληρώνουν την πεντάδα των πιο επικίνδυνων χωρών με 64 και 62 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κροατία έχει δείξει μεγάλη βελτίωση σε αυτό τον τομέα, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχει ανέβει στην κατάταξη με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο σε σύγκριση με τους 60 θανάτους που είχε καταγράψει το 2023.

Επίσης, επικίνδυνες χώρες για οδήγηση είναι η Πορτογαλία (60 θάνατοι ανά εκατομμύριο), η Ιταλία (51 θάνατοι ανά εκατομμύριο) και η Ισπανία (36 θάνατοι ανά εκατομμύριο).

Από την άλλη, η Νορβηγία είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη για οδήγηση, με μόλις 16 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αυτά τα στοιχεία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας και Μεταφορών (ETSC) για το 2025, αποκαλύπτοντας ότι η Σερβία έχει τους πιο επικίνδυνους δρόμους για τους οδηγούς στην Ευρώπη, προσπερνώντας τη Βουλγαρία η οποία κατείχε τα πρωτεία το 2024.

Επιπλέον, εκτός από τη Νορβηγία που διατηρεί τη θέση της ως την ασφαλέστερη χώρα για οδήγηση στην Ευρώπη με μόλις 16 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ασφαλής χώρα είναι η Σουηδία με 20 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ η Μάλτα συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με τις ασφαλέστερες χώρες με 21 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

