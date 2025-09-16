ΔΙΕΘΝΗ

Πώς τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας υποχρεώνονται να γίνουν Ρώσοι

Έκθεση του Yale αποκαλύπτει ότι η Ρωσία κρατά παιδιά από την Ουκρανία σε 210+ στρατόπεδα για «επαναμόρφωση», στρατιωτική εκπαίδευση και ταύτιση με ρωσικά πιστεύω

φωτ.: ΕΡΑ
Έρευνα του Humanitarian Research Lab του Yale School of Public Health αποκαλύπτει ότι από τον Φεβρουάριο του 2022, με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τουλάχιστον 210 εγκαταστάσεις σε κατεχόμενα εδάφη και εντός της Ρωσίας χρησιμοποιούνται για να κρατούν Ουκρανόπουλα υποχρεωτικά με στόχο την «επαναμόρφωση» των πεποιθήσεών τους και τη στρατιωτική εκπαίδευση.

Οι δομές αυτές ποικίλλουν από καλοκαιρινές κατασκηνώσεις και εγκαταστάσεις υγείας ως στρατιωτικές βάσεις, σχολές cadet και νοσοκομεία, και εκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις, από περιοχές κοντά στη Μαύρη Θάλασσα μέχρι απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πάνω από το μισό των καταγγελόμενων κατοικιών λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ρωσικού κράτους, με φορείς όπως το υπουργείο Άμυνας ή υπηρεσίες διαχείρισης προεδρικών περιουσιών να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι σχεδόν 20.000 παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία από την αρχή του πολέμου, αλλά μόνο λίγα έχουν επιστρέψει, ενώ ο συνολικός αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Κατά την έρευνα αποκαλύπτονται περιστατικά όπου παιδιά μικρής ηλικίας υφίστανται στρατιωτική εκπαίδευση, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν όπλα ή drones, και υπόκεινται σε ιδεολογική πλύση εγκεφάλου που περιλαμβάνει απαγόρευση χρήση της ουκρανικής γλώσσας ή υποχρέωση να τραγουδούν ρωσικούς ύμνους και να υιοθετούν ρωσικές ημερομηνίες και σύμβολα. Οι πρακτικές αυτές, υποστηρίζουν οι ερευνητές, συνιστούν όχι μόνο παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά ενδεχομένως και εγκλήματα πολέμου.

Η έκθεση βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, δημόσιες δηλώσεις της Ρωσίας, ανακοινώσεις διεθνών οργανισμών και μαρτυρίες των οικογενειών. Το δίκτυο των εγκαταστάσεων αποδείχθηκε πολύ πιο εκτεταμένο από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν, κάτι που αποδεικνύει οργανωμένη κρατική στρατηγική για αποκοπή των παιδιών από την ουκρανική ταυτότητα και ενσωμάτωσή τους σε μια νέα πρότυπη ρωσική πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από financial times

