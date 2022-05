Ρωσόφιλα site υποστήριξαν ότι ο Ζελένσκι είναι Ρώσος- Η φωτογραφία του «διαβατηρίου» που χρησιμοποιήσαν

Ψευδείς αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί ρωσόφωνων site ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι στην πραγματικότητα Ρώσος.

Οι φήμες αυτές δημιούργησαν αμφιβολίες για το κατά πόσο ήταν επιλέξιμος για την προεδρία.

Η ιστορία ξεκίνησε τον Μάρτιο, όταν κυκλοφόρησε μια ψεύτικη φωτογραφία του «ρωσικού διαβατηρίου» του Ζελένσκι από φιλορωσικά κανάλια.

Σύμφωνα με αυτά το διαβατήριο εκδόθηκε το 2001 από ρωσικό φορέα, ο οποίος, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε μπορούσε να εκδώσει τέτοια έγγραφα μόνο από το 2004 και μετά.

Το hoax κυκλοφόρησε στην Ιταλία τον Μάρτιο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει viral.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Ζελένσκι είναι Ρώσος υπήκοος. Η εικόνα του διαβατηρίου είναι ψεύτικη και η φωτογραφία του Ζελένσκι ήταν επεξεργασμένη.

Το BBC ανέλυσε την εικόνα στο διαβατήριο και διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται για φωτογραφία διαβατηρίου, αλλά για μια παλιά φωτογραφία που βρίσκεται σε μια ρωσική ιστοσελίδα και συγκεκριμένα σε ένα άρθρο για την «ιστορία αγάπης» του Ουκρανού προέδρου με την σύζυγό του.

Η φωτογραφία ήταν από προσωπικό άλμπουμ και έτσι θα ήταν δύσκολο να εντοπιστεί η πρωτότυπη.

Ο ερευνητής Max Bernhard δε, εντόπισε περαιτέρω στοιχεία ότι το διαβατήριο ήταν πλαστό. Ανακάλυψε ότι η ημερομηνία έκδοσης δεν ταίριαζε με τις άλλες πληροφορίες στο διαβατήριο και φαίνεται ότι δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι λογισμικού που δημιουργεί πλαστά ρωσικά διαβατήρια.

Seeing this image shared with claims that it is showing Zelenskyy's Russian passport. A quick thread on Russian passports and why this one is fake: pic.twitter.com/AzvfBf4LQJ