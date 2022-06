Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε χημικό εργοστάσιο - Για «τρέλα» μιλά ο Ζελένσκι

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν χημικό εργοστάσιο στην πόλη Sievierodonetsk, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να κάνει λόγο για «τρέλα».

Εξαπολύθηκε αεροπορική επίθεση στο σημείο και, μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε δεξαμενή με νιτρικό οξύ, όπως κατήγγειλαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

⚡️The #RussianArmy launched an air strike on #Sieverodonetsk: a hit got into a cistern with nitric acid at a chemical plant.



The head of the #Luhansk RMA, Haidai, urged to stay in the shelters.#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/f5zMGuvlth