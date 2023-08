Ρωσία: Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη στο Νταγκεστάν

Ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε πρατήριο καυσίμων στη Ρωσία, με τον νεότερο απολογισμό να κάνει λόγο για 35 θανάτους.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται κοντά στο εμπορικό κέντρο Globus, στη Μαχατσκαλά του Νταγκεστάν, με αποτέλεσμα αυτοκίνητα και κτίρια να τυλιχθούν στις φλόγες.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 35», ενώ κάνουν λόγο και για δεκάδες τραυματίες.

Έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για τα αίτια της καταστροφής, ανέφερε μέσω Telegram η αρμόδια για το Νταγκεστάν διεύθυνση της επιτροπής ερευνών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Update: At least 35 people were killed and dozens more injured when a fire caused an explosion at a gas station in the southern Russian republic of Dagestan. #Russia #Explosions #TallinnOilField #Dagestan #Makhachkala pic.twitter.com/f06Er3cKwH