Ρωσία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες μετά από κατάρρευση καρουζέλ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση καρουζέλ στο Όρενμπουργκ ανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με το περιφερειακό υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τρεις φέρονται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

«Η αστυνομία έλαβε κλήση για το ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκαν περίπου 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

The collapse of the carousel in Orenburg Russia was captured on video

According to the local Ministry of Health, 15 people including children are hospitalized.

"Mechanical failure caused the fall"

The Mayor office told the media. pic.twitter.com/5ndXaAq4VL